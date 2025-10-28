България

Окончателно: Отмениха домашния арест на Мирослав Беляшки

Той беше задържан в края на април при специализирана полицейска операция

28 октомври 2025, 14:16
Източник: БТА

А пелативният съд в София измени от домашен арест в парична гаранция мярката за процесуална принуда на бившия директор на териториалната дирекция на Агенция „Митници“ в Пловдив Мирослав Беляшки.

Решението е окончателно и с него съдът измени определението на Градския съд, с което се отхвърля искането за изменение на мярката. 

Беляшки беше задържан в края на април при специализирана полицейска операция. Той бе два месеца в ареста, като през юли съдът уважи молбата му за изменение на наложената мярка за неотклонение в домашен арест.

Апелативният съд наложи 8000 лв. парична гаранция, като отчете, че тежестта на деянието, за което е повдигнато обвинение, не може да служи за оправдание за дълги периоди на задържане на дадено лице.

Съдът отбеляза, че Беляшки почти шест месеца е задържан и опасността от извършване на престъпление не може еднозначно да се презюмира и предполага, като отчете положителните личностни и характеристични данни на обвиняемия.

Защитата на Беляшки не оспори обоснованото подозрение за съпричастност към повдигнатото обвинение, като съдът също не откри данни това обстоятелство да е отпаднало. Няма данни Беляшки да има опасност да се укрие.

