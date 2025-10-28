Борисов: Всички искат повече, но имаме 3% дефицит

"Освен младите лекари и младите учители, младите следователи, и младите, и младите - те всички млади, майки, бащи, искат повече. Но имаме 3% заложено. Кое е по-важно – да премостим и да минем в еврозоната на 1 януари 2026 г. или отново да си говорим кой на кой дал пари?"

Това попита лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов по повод извънредното заседание на парламента, което е посветено на исканията за увеличаване на средствата за младите лекари.

"Единственият шанс да има правителство, да има стабилност, беше този – с "Има такъв народ" (ИТН), БСП и "ДПС - Ново начало", заяви Борисов.

Извънредно заседание в НС: Ще има ли най-после по-високи заплати за младите лекари?

"Много ме е яд, че нашите колеги от "Продължаваме Промяната" (ПП) и "Демократична България" (ДБ), дори и в такива стратегически сфери, показаха тесногръдие и не могат да го видят", допълни той.

"Защо не сме дали веднага на младите лекари пари? Сещате ли се във времето, в което искаме да защитим 3% дефицит какъв дневен ред ни налагат?", попита още Борисов.