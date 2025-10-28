Мистериозна зелена светлина озари небето над Москва

В понеделник сутрин над Москва и околните райони беше забелязана мистериозна зелена светлина. Много хора в социалните мрежи споделиха снимки и видеа на светлината, като някои се чудеха дали става въпрос за метеор, горящ в атмосферата, или за отломки от сателит, съобщава източноевропейският медиен портал NEXTA.

Newsweek се свърза с Института за космически изследвания към Руската академия на науките в Москва по имейл за коментар.

👽 Moscow in shock — a mysterious bright green object flew over the city



Early this morning, Moscow residents spotted a dazzling green flash in the sky. An unidentified object streaked above the city and vanished, leaving a glowing trail behind.



Eyewitnesses say it could be a… pic.twitter.com/EbtyRb6Ltf — NEXTA (@nexta_tv) October 27, 2025

Обектът се появи малко преди разсъмване на 27 октомври,

според няколко души в социалните мрежи. Той сияеше интензивно с изумруден оттенък и остави сияеща следа преди да се разпадне в атмосферата.

Все още няма официално потвърждение относно наблюдението.

През миналата година мистериозна огнена топка беше забелязана да се разпада в небето над южна Русия. Видеокадри, показващи неизвестния летящ обект, бяха споделени в социалните мрежи от жители на няколко региона, включително Ставрополски край, Карачаево-Черкеската република, Краснодарски край и Република Калмикия.

Руската държавна новинарска агенция РИА Новости съобщи, че някои жители вярвали, че наблюдават падащ метеорит или комета, а други мислели, че са видели сателит или „вражески обект“.

Явлението от понеделник

About an hour ago, a bright, slow-moving meteor lit up the skies over Moscow, Russia. pic.twitter.com/X70KWiq312 — Weather Monitor (@WeatherMonitors) October 27, 2025

Записано на множество видеокамери в автомобили и охранителни камери, събитието от понеделник бързо стана вирусно в социалните мрежи. Въпреки че няма съобщения за щети или пострадали, необичайното явление отново разпали общественото вълнение около космическите феномени и повдигна въпроси за планетарната защита и мониторинга на атмосферата.

Въпреки че в този случай не представлява опасност, събитието подчерта растящите опасения около неизвестни обекти, навлизащи в земната атмосфера, особено над големи градски центрове.