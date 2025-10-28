Любопитно

Съквартирантите в Big Brother се превръщат в голямо щастливо семейство

Давид и Сияна влизат в ролята на тийнейджъри

28 октомври 2025, 15:10
Съквартирантите в Big Brother се превръщат в голямо щастливо семейство
С ъквартирантите в Big Brother 2025 ще се превърнат в голямо семейство в епизода тази вечер от 22:00 ч. по NOVA. Това ще се случи по време на седмичната им мисия, като на всеки един от тях е отредена определена роля. Любимците на зрителите Давид и Сияна ще бъдат диви и любознателни тийнейджъри. В ролята на техни родители ще влязат най-задружните и обичащи се приятели в Къщата - Иван и Стефан.

Семейната идилия няма да е пълна, ако липсват баба и дядо. Тираджията Калин и учителката Ебру ще дадат всичко от себе си, за да докажат на Big Brother, че са достойни за тези роли. Напрежението между тях не е тайна за останалите участници в социалния експеримент, а необходимостта да общуват постоянно заради мисията ще се превърне в основа за сериозни конфликти помежду им.

Останалите съквартиранти няма да бъдат просто зрители на случващото се около тях. С какво ще ги предизвика Big Brother. Коя ще бъде най-желаната роля и ще успеят ли членовете на семейството да си спечелят максимален бюджет?

Не пропускайте да видите в новия епизод на риалити формата тази вечер от 22:00 ч. по NOVA.

