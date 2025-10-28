Учим за парите: как финансовата грамотност отключва иновации чрез детската банкова карта

В свят, където парите все повече се превръщат в цифри на екран, финансовата грамотност е ключът, който отключва самостоятелност и успех за младите. В България, където финансовата култура все още наваксва спрямо Европа, Банка ДСК поема водеща роля с програмата #YoungPower и специализирани продукти като безплатната детска дебитна карта. Тези инициативи не просто учат децата как да управляват джобните си, а ги вдъхновяват да мечтаят, планират и дори да положат основите на бъдещия си бизнес.

В това интервю Станислава Стефанова, ръководител отдел „Сегмент младежи“ в Банка ДСК, разкрива как банката преобразява начина, по който младите възприемат парите. От първите стъпки в бюджетирането до изграждането на предприемачески дух, тя споделя как знанията и дигиталните инструменти дават на ученици и студенти увереността да поемат контрол над своето финансово бъдеще.

Г-жо Стефанова, България е сред страните с ниска финансова грамотност в ЕС. Как стигнахме дотук и как младите могат да обърнат тенденцията?

Данните показват, че българите, включително и учениците, все още изостават по отношение на финансовата грамотност. Причините са комплексни – липсата на системно образование по темата, икономическата среда, културните нагласи и дигиталната трансформация, която не е съпътствана от релевантно обучение. Днес обаче живеем във време, в което знанието е достъпно, а младите имат нужните дигитални и финансови инструменти да променят статистиката. Един от тях е стандартната детска дебитна карта, която предлага ефективен начин за изграждане на финансова грамотност още от ранна възраст. В дигиталната ера, в която парите често са „невидими“, картата помага на децата да осъзнаят стойността на парите, да планират и следят разходи си. Ето защо вярвам, че именно това поколение може да обърне тенденцията – чрез образование, личен пример и реален финансов опит. А фактът, че само за периода януари–август 2025 г. издаването на дебитни карти за деца и младежи от Банка ДСК е нараснало с 30% спрямо миналата година, показва, че промяната вече е започнала.

Много ученици и студенти споделят, че не получават достатъчно практически знания за управление на личните финанси. Как Банка ДСК компенсира този дефицит чрез програмите си за младежи?

Вярваме, че най-доброто обучение идва чрез преживяване. Затова в Банка ДСК създаваме реални възможности младите хора да прилагат своите финансови знания на практика. От една страна, чрез нашата програма за финансова грамотност сме обучили над 10 000 ученици как да управляват средствата си, да спестяват и бюджетират. От друга – имаме подходящи детски и младежки продукти за всеки етап от тяхното израстване, които ги учат на повече и повече умения. Целта е да превърнем теорията в реален опит – от първото разплащане с карта до съзнателното спестяване за лична цел.

Програмата #YoungPower звучи амбициозно, какво всъщност променя тя за ученици и студенти?

Програмата #YoungPower е повече от инициатива – за нас тя е мисия. Тя дава на младите хора сила и увереност да управляват собствените си пари – чрез знания и реални финансови продукти. Програмата обединява обучения по финансова грамотност в училищата и университетите, достъп до образователни видео материали и активности, които превръщат ученето в приключение. С нея ние се стремим не само да изградим финансови знания и навици в младите, но и да подпомогнем образователните институции със специално разработени интерактивни лекции по темата. Темите отговарят на спецификата на финансовия ни пазар и интересите на младежите, а положителната обратна връзка ни мотивира да развиваме програмата ежегодно.

Много родители се притесняват от ранния достъп на децата до дигитални разплащания. Какви мерки за сигурност и родителски контроли предлага Банка ДСК, за да превърне картата в образователен инструмент, а не просто удобство?

Като родител на двама тийнейджъри, напълно разбирам притесненията на някои семейства – затова сме въвели най-високи мерки за сигурност и различни родителски контроли. Детската карта ДСК Старт за деца на възраст от 7 до 14 години е част от сметката на родителя, давайки му възможност за контрол и проследяемост на разходите чрез мобилното банкиране. Той може да променя дневните лимити, като максималният размер е 50 лв., както и да блокира и активира картата с няколко клика, ако е необходимо. Важно е да се спомене, че малките картоползватели нямат достъп до мобилно банкиране и не могат да правят онлайн покупки. По този начин картата се превръща в инструмент за учене – децата се учат да разплащат дигитално, проследяват разходите си, а родителите остават спокойни и въвлечени в процеса. От друга страна, с ДСК Тийн тийнейджърите от 14 до 18-годишна възраст вече имат достъп до собствено мобилно банкиране, макар и пасивно, дигитална касичка и опция за добавяне на картата в дигитален портфейл. Освен че им носят удобство и сигурност, тези функционалности ги учат на самостоятелност и ги подготвят за момента, в който ще станат част от света на възрастните. Днес нашите детски карти дават още повече. Те отключват дигитален подарък - безплатен достъп до водещи образователни платформи, обогатявайки не само финансовата грамотност, но и академичното и личностното развитие на децата.

Кои конкретни навици – например следене на наличност, планиране на разходи, спестяване – според Вас се изграждат най-успешно, когато децата имат дебитна карта вместо само „джобни в брой“?

Дебитната карта учи децата на отчетност и планиране. Когато виждат наличността си в реално време, те започват да осъзнават стойността на всяко плащане. Първите стъпки са малки – да не похарчат всичко в първия ден, да оставят част от сумата за по-късно, да следят какво им остава и да го спестяват на конкретна тяхна цел. Нашият съвет към родителите е в началото да превеждат джобните седмично, а след време - месечно. Именно така се изграждат навици, които остават за цял живот – съзнателно потребление, умение за спестяване и контрол над импулсивните решения.

Има ли връзка между ранната финансова грамотност и предприемаческия дух - може ли картата да е първата стъпка към собствен бизнес?

Абсолютно. Предприемаческото мислене започва от личната отговорност – от умението да спестяваш, да планираш, да оценяваш риска и да действаш разумно. Картата е първият инструмент, с който детето започва да управлява свои средства, а не просто да ги получава. Това е мини модел на реалната икономика, който може да запали искрата на бъдещ предприемач – човек, който знае, че всяко решение има последици и всяка идея – цена. Чрез умението да спестяват, могат да набавят началния капитал, от който се нуждае всеки стартиращ бизнес. Бюджетирането ще им помогне при контрола на разходите, а знанията за света на инвестициите – при развитието на идеята.

Как си представяте перфектното партньорство между банка, училище и родители, за да изградим поколение с по-висока финансова култура?

Като съвместна мисия, в която всеки има своя роля. Училището дава знанието, родителите – примера, а банката – инструментите и опита от реалния свят. Когато тези три елемента действат заедно, финансовото образование престава да е „урок“, а става част от ежедневието на детето. Нашата визия е ясна – да превърнем финансовата грамотност в култура, а не в кампания.

Глобалният пазар на детски дебитни карти расте бързо. С какво продуктите на Банка ДСК са различни от чуждите модели?

По данни на Growth Market Report, глобалният пазар на детски дебитни карти достига 1,8 милиарда долара през 2024 г., а до 2033 г. се очаква да надхвърли 7,2 милиарда долара. В Европа размерът е 540 милиона долара, с прогнозиран ръст от 16,5%. Тези числа показват, че светът инвестира сериозно в младите. Нашето предимство е локалният подход – продуктите на Банка ДСК са създадени за българските семейства. Те комбинират високи стандарти за сигурност, дневни лимити спрямо възрастта, лесен интерфейс на мобилното банкиране за тийнове, родителски контрол, който не ограничава, а подпомага. И най-важното – картите ни надхвърлят границите на стандартния финансов продукт, като предоставят безплатен достъп до водещи образователни платформи – възможност, уникална за българския пазар.

Виждате ли промяна в отношението на родителите - по-скоро скептици или вече съюзници в мисията за финансова грамотност?

Определено виждаме промяна. Все повече родители осъзнават, че финансовата грамотност е част от общото образование, не просто „банкова тема“. Мнозина споделят, че децата им започват да задават въпроси за спестявания, лихви или дори инвестиции – и това е най-големият знак за напредък. Средната възраст за първата банкова карта в страната ни пада всяка година, като все повече семейства избират да избират удобството на детската карта, когато децата им са още в началните класове, тъй като много от тях често ходят на допълнителни занимания след часовете, на екскурзии и лагери. От скептици родителите постепенно се превръщат в наши партньори – и това ни дава увереност, че сме на прав път.

Ако трябва да нарисувате портрета на ученика или студента на бъдещето – как изглежда той: финансово грамотен, дигитално отговорен или предприемчив?

Бих казала – всичко това, в едно. Младият човек на бъдещето ще е финансово осъзнат, ще умее да използва технологиите отговорно и ще има смелостта да следва идеите си. Нашата роля като банка е да му помогнем да стигне дотам – с нужните знания, увереност и подкрепа. Защото бъдещето не чака, а младите вече са неговите най-важни инвеститори.