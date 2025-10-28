Любопитно

Звезди от киното и модата блестят на Vogue World: Hollywood в Лос Анджелис

Събитието превърна града в жив филмов сет, където дизайнери, актьори и художници споделяха светлината на прожекторите

28 октомври 2025, 13:48
Звезди от киното и модата блестят на Vogue World: Hollywood в Лос Анджелис
Източник: Getty Images

Л ос Анджелис се превърна в домакин на грандиозен спектакъл от стил и разказване на истории, когато се разгърна Vogue World: Hollywood – завладяващо честване на киното, висшата мода и знаменитостите, пише ВВС.

Съчетавайки величието на класическия Холивуд с иновациите на съвременната мода, събитието превърна града в жив филмов сет, където дизайнери, актьори и художници споделяха светлината на прожекторите.

От кинематографични моменти на модния подиум до смели изявления на червения килим, нощта събра някои от най-разпознаваемите имена в света.

Вижте някои от най-забележителните изображения, които уловиха енергията, креативността и зрелищността на събитието в нашата ГАЛЕРИЯ:

Vogue World: Hollywood – Холивудски блясък, мода и знаменитости в една нощ
20 снимки
Vogue World Hollywood
Vogue World Hollywood
Vogue World Hollywood
Vogue World Hollywood
  • Какво представляват събитията Vogue World?

Vogue World е поредица от грандиозни събития, организирани от престижното модно списание Vogue, които комбинират висшата мода, знаменитости, изкуство и културни теми. Те не са просто традиционни модни ревюта, а по-скоро живописни спектакли, които разказват истории чрез подиуми, перформанси и инсталации, често с благотворителна насоченост. Създадени през 2022 г. по случай 130-ата годишнина на Vogue, тези събития са вдъхновени от богатата история на списанието, което от 1892 г. насам формулира глобалните тенденции в модата и културата. Идеята зад тях е да се създаде нещо по-голямо от обикновен моден шоу – символ на възраждане, разнообразие и подкрепа за креативните общности, особено след предизвикателствата от пандемията.

Източник: Getty Images
  • Историята и концепцията

Всичко започва през септември 2022 г., когато Vogue – под ръководството на главната редакторка Анна Уинтър – решава да отбележи своята юбиилей с нещо ново и мащабно. Първото събитие се провежда в Ню Йорк и е вдъхновено от икономическото възраждане на града след COVID-19. То включва подиум с любимите тоалети от есенно-зимните колекции 2022 г., улични панаири с лимитирани издания и перформанси, които подчертават ролята на Vogue в подкрепата на таланти от мода, красота и култура. Оттогава нататък Vogue World се превръща в ежегодното "събитие на годината" за модния свят, като всяко издание е тематично и свързано с конкретен град или културна икона, за да се подчертае връзката между миналото и настоящето.

Концепцията е вдъхновена от дългата традиция на Vogue за организиране на събития, като например Fashion’s Night Out (2009–2013), което беше най-голямото шопинг събитие в историята, или Met Gala – годишното честване на модата в Метрополитън музея. Vogue World обаче отива по-далеч, като интегрира елементи от поп културата, спорта и филмите, за да създаде иммерсивни преживявания. Всяко издание подкрепя благотворителни каузи – например, приходите от билети и специални колекции отиват за фондове, помагащи на артисти и работници в креативните индустрии.

Vogue World Холивуд Мода Кино Знаменитости Лос Анджелис Висша мода Списание Vogue
Всичко от днес

