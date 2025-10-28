Свят

Почина актрисата от "Фолти Тауърс" Прунела Скейлс

Семейството ѝ потвърди смъртта ѝ в изявление

28 октомври 2025, 14:27
Почина актрисата от "Фолти Тауърс" Прунела Скейлс
А ктрисата Прунела Скейлс, най-известна с ролята си на Сибил в "Фолти Тауърс", е починала на 93 години, съобщиха нейните синове, цитирани от Sky News.

"Нашата любима майка Прунела Скейлс почина спокойно вкъщи в Лондон вчера", се казва в изявление на синовете ѝ Самюъл и Джоузеф Уест за агенция PA.

Седемдесетгодишната ѝ актьорска кариера включва множество роли от 50-те години на миналия век, включително в комедийния сериал Marriage Lines през 60-те години, преди да изиграе съпругата на персонажа на Джон Клийз, Базил Фолти, в две серии на "Фолти Тауърс" през 1975 и 1979 г.

Семейното изявление добавя: "Тя беше на 93 години. Макар деменцията да наложи нейното пенсиониране след забележителна актьорска кариера от почти 70 години, тя продължи да живее вкъщи. Гледаше "Фолти Тауърс" ден преди да почине."

Прунела Скейлс беше омъжена за Тимъти Уест в продължение на 61 години, той почина през ноември 2024 г.

Почина актьорът Тимъти Уест

Остават ѝ двама сина и една доведена дъщеря, седем внуци и четири правнуци.

"Бихме искали да благодарим на всички, които се грижеха толкова прекрасно за Пру в края на живота ѝ: последните ѝ дни бяха спокойни, удовлетворени и изпълнени с любов", посочват близките ѝ.

Прунела Скейлс беше една от най-успешните и популярни комедийни актриси на своето поколение, печелейки световна слава и признание като Сибил, дълго страдащата съпруга на Базил Фолти в ситкома "Фолти Тауърс".

Нейните изпълнения заедно с Джон Клийз често се считат за някои от най-забавните комедийни моменти в телевизията.

Ситкомът, ситуиран в хотел в крайморския курорт Торкуей, продължава да се излъчва. През 2024 г. той беше адаптиран и за театрална постановка в Лондон.

Въпреки че често е играла комедийни роли заедно с големи имена като Ричард Брайърс и Рони Баркър, способностите ѝ обхващат далеч повече от това.

  • "Национално съкровище" и "Британска икона"

Джон Питри, директор по комедия в BBC, който излъчва "Фолти Тауърс", я определи като "национално съкровище, чието превъзходство като Сибил Фолти озарява екрана и продължава да ни кара да се смеем днес".

Корин Милс от Alzheimer’s Society я нарече "истинска британска икона" и я похвали за "важната светлина, която тя хвърли върху най-големия убиец в Обединеното кралство".

  • Седемдесетгодишна актьорска кариера

Прунела Маргарет Ръмни Илингуърт, родена на 22 юни 1932 г., има седемдесетгодишна актьорска кариера.

Пробивът ѝ идва с ранния ситком Marriage Lines в началото на 60-те години, в който играе срещу Ричард Брайърс. Скейлс изиграва и ролята на кралица Елизабет II в британския филм A Question Of Attribution, а през 1973 г. си партнира с Рони Баркър в сериала Seven Of One.

През 2006 г. участва заедно с носителите на Оскар Ванеса Редгрейв и Максимилиан Шел в мини-сериала The Shell Seekers.

Скейлс се омъжва за Тимъти Уест през 1963 г. и има двама сина; по-големият е актьорът и режисьор Самюъл Уест, както и доведена дъщеря, Джулиет.

  • Деменцията причинява "постепенно изчезване"

През януари 2013 г. тя разкрива, че краткосрочната ѝ памет отслабва, а година по-късно съпругът ѝ потвърждава, че Скейлс живее с деменция.

Уест разказва пред Piers Morgan's Life Stories: "Тъжното е, че просто наблюдаваш постепенното изчезване на човека, когото познаваш и обичаш и с когото си много близък."

"Когато сме били на концерт, театър или филм, няма много какво да обсъдим след това, защото Пру има доста краткотрайна памет."

Двойката се появява заедно в 10 серии на телевизионния сериал Great Canal Journeys до 2020 г., когато деменцията на Скейлс се влошава и те трябва да спрат. Те участват и в няколко специални епизода, където си спомнят пътуванията си.

Източник: Sky News    
