Новото дигитално банкиране на Пощенска банка с рекорден ръст и одобрение

Мащабната високотехнологична трансформация на платформите за онлайн банкиране на Пощенска банка е реализирана за рекордно кратък срок

28 октомври 2025, 14:08
Новото дигитално банкиране на Пощенска банка с рекорден ръст и одобрение
Източник: Postbank

П ощенска банка, иновативен лидер на пазара на финансови услуги, отвори нова страница и зададе нови стандарти в модерното банкиране, за да предостави изключително изживяване, използвайки най-съвременните технологични постижения в банковата индустрия. С ясна визия, смели цели и клиенти в центъра на всяко решение, институцията отбелязва изключителен период на високи резултати и забележителни постижения в дигиталната си трансформация само 6 месеца след ключовата промяна и внедряването на новата платформа. Последните месеци донесоха не само рекорден потребителски интерес към новото поколение дигитално банкиране на Пощенска банка, но въвеждането на редица нови функционалности позволиха управлението на личните финанси за потребителите да бъде още по-интуитивно и свръхперсонализирано. Доказателство за реалната добавена стойност, която приложението носи на клиентите, е високата оценка, която то получава в Google Play и App Store – 4.9 от 5 звезди.

Дигиталните платформи e-Postbank и m-Postbank – новият естествен избор на потребителите

Съчетавайки модерен дизайн, разширени възможности и най-високо ниво на сигурност и защита, шест месеца след мащабната трансформация на интернет и мобилното банкиране e-Postbank и m-Postbank, иновативните дигитални решения на Пощенска банка поставят началото на нов етап в развитието на банкирането и създават нови навици в поведението на дигитално активните клиенти. Над 95% от всички платежни операции в банката се случват изцяло онлайн, което доказва, че клиентите все повече припознават новите платформи като свои основни канали за банкиране, като това се наблюдава и в тяхното ниво на ангажираност. Данните сочат, че контактът на потребителите с m-Postbank е почти ежедневен, като интеракциите с приложението са се увеличили с рекордните 120% спрямо миналата година.

Статистиката на банката отчита още впечатляващи резултати, които показват 113% увеличение в обема на преводите през мобилното банкиране и ръст от 60% в броя на трансакциите. Новите потребители на приложението нарастват със забележителните 46% спрямо същия период на миналата година.

„В Пощенска банка вярваме, че банкирането не трябва просто да бъде услуга – то трябва да бъде преживяване. Затова инвестираме не само в технологии, но и в цялостна трансформация на начина, по който взаимодействаме с нашите клиенти. Искаме всеки досег с банката – онлайн или офлайн – да бъде приятно, гладко и запомнящо се изживяване. Зад отличните ни резултати стоят не само инвестиции в иновации, а и дълбоко разбиране на променящия се начин на живот и динамичен лайфстайл на хората. Горди и удовлетворени сме от факта, че новата ни дигитална платформа беше разработена и интегрирана за рекордно кратък срок от 9 месеца, а миграцията към нея премина плавно и с изключително внимание към клиентите. Този преход беше извършен безупречно, като успя да преведе стотици хиляди клиенти през промяната, предлагайки им възможност да се възползват от още по-усъвършенстваните функционалности на новите платформи“, коментират от Пощенска банка.

Източник: Postbank

Сред новите функционалности, които m-Роѕtbаnk предлага, са – възможност за директно разплащане на синя и зелена зони за паркиране в 25 населени места само с 2 клика, нареждане на преводи в лева и евро за секунди и по всяко време към над 2700 банки в Европейското икономическо пространство, възможност за откриване на разплащателни и депозитни сметки изцяло дигитално за по-малко от минута, двойна визуализацията на средствата в левове и евро. Интересът, който клиентите демонстрират към новите функционалности, за пореден път показва реалната полза от иновативния подход на банката. Само през първите няколко дни от пускането на новата услуга за паркиране са се регистрирали над 5000 потребители, което отново доказва, че клиентите оценяват лекотата и удобството на дигиталните решения на банката.

Чрез нововъведенията в мобилното приложение банката изпълнява своята стратегия за гарантиране на перфектно потребителско изживяване и като част от тази концепция за свръхперсонализация в улеснение на клиентите те вече получават таргетирани оферти, съобразени с техните лични нужди, очаквания и предпочитания.

Дигиталният портфейл ONE wallet by Postbank – където иновацията среща новото поколение

Освен мобилното и интернет банкиране на Пощенска банка, дигиталният портфейл ONE wallet се откроява като още едно ключово интелигентно дигитално решение, създадено с мисъл за удобството, сигурността и навиците на съвременните потребители. Той не само улеснява ежедневното управление на финансите, но е и първият дигитален портфейл в страната, насочен и към тийнейджъри между 14 и 18 години – поколението, което израства в дигитална среда и очаква бързи и гъвкави решения. Разширявайки достъпа до мобилната апликация за младежи над 14 годишна възраст, банката им предоставя възможност да бъдат активни участници в света на дигиталното банкиране и да изграждат устойчиви финансови навици от ранна възраст. Младежите могат да правят лесно и удобно безконтактни плащания на ПОС терминал със своя смартфон, да нареждат преводи без такса по мобилен номер към други потребители, използващи приложението, както и да следят наличността и движенията по своята сметка и карта в реално време. С регистриране за услугата младежите получават безплатна дигитална сметка и карта, която могат да използват като всяка друга карта. Те разполагат със съобразени за възрастта им лимити и могат сами да управляват картите си през приложението, а за да се гарантира сигурността им, използването на картите при покупки от рискови търговци, може да бъде ограничено.

Източник: Postbank

2025 – Годината на Gen Z в Пощенска банка

С младежката програма „Project YOUth“, разделена в три възрастови групи – от 7 до 14 години, от 14 до 18 години и от 18 до 26 години, Пощенска банка се фокусира и в изграждането на стабилна връзка с най-младите потребители на нейните продукти и услуги. За периода януари-септември 2025 г. спрямо същия период на 2024 г. данните на банката демонстрират впечатляващ ръст от 127% в дигитализирането на карти и използването на дигитални портфейли сред младото поколение. За същия период банката регистрира увеличение с 23% на активното младежко портфолио и ръст от 75% на всички трансакции с младежки карти.

Процесът на дигитална трансформация в Пощенска банка ще продължи да създава нови възможности за клиентите, които ще могат да се възползват от все по-бързи, интуитивни и персонализирани решения за своите финанси. Съвсем скоро потребителите ще могат да нареждат преводи само с мобилен номер, да се регистрират за услугите на банката за минути, както и да се възползват от още удобни за тях решения.

Повече информация за иновативните продукти и услуги на Пощенска банка може да бъде открита на www.postbank.bg

