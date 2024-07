"Колосална грешка": Най-важната военновъздушна база на САЩ в Европа

В оенновъздушната база на САЩ Рамщайн в западната част на Германия е като цял отделен свят - обширна военна зона с писти, хангари и много сгради. Базата всъщност е напълно изолиран самостоятелен малък град насред провинция Райнланд-Пфалц. И макар да се намира на германска територия, тя разполага с имунитета на посолство: германски служители и политици могат да я посещават само с одобрението на американския ѝ командир. Това съобщава Кристоф Хаселбах за Deutsche Welle .

В Рамщайн – най-голямата военновъздушна база на САЩ в Европа - работят около 9000 души. А недалеч от нея е и най-голямата американска военна болница извън САЩ. Общо в региона живеят към 50 000 американци със семействата си. Те разполагат със собствени училища, магазини и доставчици на услуги, често заплащането е в долари. Американското присъствие има и голямо значение за местната икономика.

Ramstein 1v1 fighter meet - 🇳🇴 F-35 getting ready to participate flying out of 🇺🇸 Ramstein Air Base during one-day tactical training drills on June 6, 2024. pic.twitter.com/Seahy6u435 — Manfred Reudenbach (@MReu134) June 6, 2024

Значението на Рамщайн расте

Всичко започва през 1952 година на летище, използвано по време на Втората световна война от военновъздушните сили на Хитлер, което американската армия овладява непосредствено преди края на войната през 1945 година. Летището и административната сграда постепенно се превръщат в голям комплекс за американските части в Германия, а по-късно – за НАТО.

От 1971 година в Рамщайн е разположено и командването на военновъздушния транспорт, което разполага със собствени самолети. През 1973 година щаб-квартирата на американските ВВС в Европа е преместена от Висбаден в Рамщайн. Година по-късно в базата се установява една от службите на НАТО за командване на военновъздушните сили. Именно от Рамщайн НАТО следи за противоракетната отбрана на Алианса, както и за космическата активност на страните членки. НАСА също понякога използва Рамщайн за изследователски полети.

Предполага се, че до 2005 година – макар официално това да не е потвърдено – в авиобазата са били разположени и ядрени оръжия, които според експерти са били изтеглени през въпросната година. Базата „Бюхел“ в планината Айфел е смятана днес за единственото място в Германия, където има американски атомни оръжия.

F-35s play a crucial role in protecting Europe and allied nations, and strengthening NATO's air defense. A fighter maneuvers exercise between nine @NATO countries at @RamsteinAirBase in Germany recently showcased this international collaboration. — Lockheed Martin Europe (@LMEuropeNews) July 10, 2024

Направляването на бойни дронове

Авиобазата Рамщайн има огромно значение за американската армия, и то в световен мащаб. Тя е най-важният логистичен център за товарни превози и транспорт на военнослужещи от американските ВВС, най-вече за мисии в Африка, Близкия изток и Източна Европа.

Освен това Рамщайн има специално и растящо значение поради факта, че там се намира централата, от която се направляват американските бойни дронове по целия свят. Това постоянно предизвиква дебати дали Германия не се оказва косвено замесена в целенасочени антитерористични акции на американците в Азия и Африка, при които загиват и хора. През 2013 година тогавашният американски президент Барак Обама каза по този повод, че Германия не е „изходна точка“ за нападенията с дронове, както се твърдяло по медиите. Но това не сложи край на обвиненията. Обама бе обявил атаките с дронове за най-важното средство в т.нар. „глобална война срещу тероризма“.

Медиите тогава споменаваха базата и покрай предполагаемите полети с отвлечени хора, заподозрени в тероризъм, които са минавали през Рамщайн на път за американските тайни затвори.

The largest NATO military base in Europe will be built in Romania,with 2.7billion dollars The new military base will cover an area of ​​almost 3000 hectares and will be the largest in Europe,larger than the Ramstein air base from Germany,which has an area of ​​about 2000 hectares pic.twitter.com/DUQkDJkMNE — vegas (@vegasyx) March 20, 2024

Евакуационни полети от Афганистан

Летището се използва редовно и за евакуационни полети – като например за спасяването на хора от Афганистан през лятото на 2021 година, след като талибаните поеха властта в страната. Тогава територията на базата временно бе превърната в огромен палатков град, където бяха настанявани евакуираните.

След нахлуването на Русия в Украйна в Рамщайн бяха проведени срещи на държавите, подкрепящи Украйна. Американският министър на отбраната Лойд Остин нееднократно е посещавал базата, за да обсъжда с представителите на десетки други държави оръжейните доставки за Украйна. Междувременно – когато става дума за поддръжниците на Украйна, често се говори за „Групата от Рамщайн“.

Media: The US makes empty promises to Ukraine at the Ramstein meeting



The United States of America did not propose any concrete help to Ukraine at the meeting of the contact group for military cooperation with Kiev at the American military base Ramstein in Germany, writes the… pic.twitter.com/qUePdAV6WT — S p r i n t e r F a m i l y (@SprinterFamily) March 20, 2024

Черните дни в историята на Рамщайн

През 1980-те години с Рамщайн са свързани два големи инцидента: през август 1981 година терористи от Фракция „Червена армия“ организират бомбен атентат срещу базата, при който 20 души получават сериозни наранявания от взрив. По онова време американските военни обекти редовно стават цел на левите екстремисти.

През август 1988 година в Рамщайн се провежда авиошоу. Три машини се сблъскват във въздуха и един от самолетите пада върху трибуната със зрителите. 35 души загиват на място, още толкова умират впоследствие от раните си, има стотици пострадали. Това е една от най-големите самолетни трагедии в историята. Оттогава в Рамщайн не се организират подобни забавления с авиошоу.

🕊Hunderte friedensbewegte Menschen ziehen an diesem Samstag durch Kaiserslautern



Die Teilnehmer setzten sich unter anderem für die Schließung der Air Base Ramstein ein und protestierten gegen Krieg und Aufrüstung. Sie forderten stattdessen verstärkte Bemühungen um Diplomatie… pic.twitter.com/aMpVJ3fX0y — Kripp-M (@kripp_m) June 22, 2024

Тръмп е за по-малко американски войници в Германия

По време на президентския си мандат Барак Обама нееднократно е използвал Рамщайн за междинни кацания. Същото направи и Доналд Тръмп като президент през 2018 година на връщане от посещение при войници в Ирак.

През лятото на 2020 година той обяви, че възнамерява значително да намали числеността на американските войски в Германия с аргумента, че Германия не плаща достатъчно за своята отбрана. Бившият върховен главнокомандващ на американските войски в Европа генерал Бен Ходжис отправи тогава остри критики към плановете. Пред списание „Шпигел“ той заяви, че става дума за „колосална грешка“: „Решението показва, че президентът не разбира колко важни за сигурността на Америка са базираните в Германия части“.

С идването на власт на демократа Джо Байдън няколко месеца по-късно решението бе отменено. Но ако Тръмп отново бъде избран за президент, присъствието на американски военни в Германия и съответно важната роля на Рамщайн могат отново да бъдат поставени под въпрос.

