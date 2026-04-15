Свят

Малък самолет се разби в Германия, двама са загинали

Инцидентът е станал недалеч от Кьолн

15 април 2026, 08:58
Малък самолет се разби в Германия, двама са загинали
Снимката е илюстративна   
Източник: iStock photos/Getty images

Д вама души загинаха при катастрофа с малък самолет в Западна Германия, предаде ДПА, като се позова на властите в провинция Северен Рейн-Вестфалия. 

Самолетът се е разбил в гориста местност, недалеч от Кьолн, след като е излетял от летище близо до Аахен, съобщи кметът на община Хюргенвалд Щтефан Кранен. Отломките от самолета са били открити от туристи, добави Кранен. 

Полицията заяви, че все още не е ясна причината за инцидента. Засега властите не са оповестили никакви данни за самоличността на жертвите.

Разследването по случая продължава. 

Източник: БТА/Николай Велев    
катастрофа малък самолет Германия
