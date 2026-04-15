Малък самолет се разби в Германия, двама са загинали

Д вама души загинаха при катастрофа с малък самолет в Западна Германия, предаде ДПА, като се позова на властите в провинция Северен Рейн-Вестфалия.

Самолетът се е разбил в гориста местност, недалеч от Кьолн, след като е излетял от летище близо до Аахен, съобщи кметът на община Хюргенвалд Щтефан Кранен. Отломките от самолета са били открити от туристи, добави Кранен.

Полицията заяви, че все още не е ясна причината за инцидента. Засега властите не са оповестили никакви данни за самоличността на жертвите.

Разследването по случая продължава.