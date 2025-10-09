Путин призна ролята на Русия при катастрофата на азербайджанския пътнически самолет през 2024 г.

Руският президент Владимир Путин е на посещение в Таджикистан, където се срещна с президента Емомали Рахмон и азербайджанския лидер Илхам Алиев

Р уският президент Владимир Путин призна, че руските ПВО системи са изстреляли ракети към азербайджански самолет преди катастрофата му в Казахстан през декември 2024 г., съобщи „Киев Индипендънт“.

Според Путин, две ракети са експлодирали на няколко метра от самолета, който след това е бил поразен от откъснати от тях фрагменти.

Коментарите бяха направени по време на среща с азербайджанския президент Илхам Алиев в Душанбе, където лидерите се събраха за регионална среща. Двамата президенти проведоха разговори в резиденция Кохи Сомон след месеци на напрегнати отношения между Русия и Азербайджан.

Путин се извини за самолетната катастрофа в Казахстан

Самолетът на Azerbaijan Airlines, пътуващ от Баку към Грозни в Чечения, се разби в Казахстан на 25 декември 2024 г., след като внезапно беше принуден да промени курса. Предишни разследвания установиха, че самолетът е свален от руски ПВО системи, което доведе до смъртта на 38 от 67 души на борда.

По време на разговорите си с Алиев Путин изрази съболезнования и увери, че Москва ще извърши правна оценка на действията на всички официални лица, замесени в инцидента.

Президентът също заяви, че Русия е „следила“ три украински дрона, които са преминали в руското въздушно пространство в деня на катастрофата. Путин добави, че е научил за тези детайли преди два дни и че разследването на инцидента е близо до завършване. Той също така увери, че Русия ще предприеме всички необходими мерки за обезщетение.

Алиев благодари на Путин за предоставената информация и за това, че лично наблюдава разследването

Азербайджан: Русия обеща да накаже отговорните за самолетната катастрофа

Непосредствено след катастрофата Алиев обвини Русия за инцидента и критикува Москва за непризнаване на вина, укриване на доказателства и разпространяване на „абсурдни версии“ на събитията.

Срещата на двамата президенти следва техен телефонен разговор на 7 октомври, което е първият публично известен контакт между двамата лидери от март.

През последните месеци Русия извърши дронови удари в Украйна, насочени към обекти, свързани с азербайджански компании, докато Азербайджан затвори руски пропагандни медии и задържа руски граждани.

Баку също отмени руски културни събития и обвини руската полиция в изтезаване на двама азербайджански граждани, които починаха в ареста в руския град Екатеринбург през юни.

На 25 декември 2024 г. пътнически самолет на "Азербайджански авиолинии" (Azerbaijan Airlines) се разби близо до град Актау в Казахстан, след като се отклони от първоначалния си маршрут. При инцидента загинаха 38 от общо 67 души на борда. Трагедията бързо породи множество въпроси относно причините за катастрофата и предизвика разследване. Още в дните след инцидента, Азербайджан изказа сериозни подозрения. Азербайджанският президент Илхам Алиев заяви, че самолетът е бил повреден от стрелба, произведена от територията на Русия, и е "сблъскал с външна физическа и техническа намеса" в руското въздушно пространство, което е довело до пълна загуба на контрол. Баку твърдеше, че самолетът е бил свален от руската противовъздушна отбрана и поиска от Москва да идентифицира и накаже отговорните лица, както и да осигури обезщетение за жертвите. Първоначално Русия не потвърди пряка вина. Дмитрий Ядров, ръководител на руската агенция за гражданска авиация, съобщи, че по време на инцидента украински безпилотни самолети са атакували град Грозни, където самолетът е правил опит за кацане, а районът е бил покрит от гъста мъгла. Отделно, Съединените щати също предоставиха своя версия, като говорителят на Белия дом Джон Кърби заяви, че първи улики сочат, че руски системи за противовъздушна отбрана може да са свалили по погрешка самолета, помисляйки го за боен дрон. Месеци по-късно, по време на среща с азербайджанския президент Илхам Алиев, руският президент Владимир Путин за първи път призна ролята на Москва в трагедията. Той определи случилото се като "трагедия" и заяви, че Русия е използвала ракети за унищожаване на украински дронове в утрото на инцидента, които са експлодирали на няколко метра от азербайджанския самолет. Путин увери, че Русия ще предприеме всички необходими действия за осигуряване на обезщетение и че действията на всички официални лица ще бъдат юридически оценени, с което официално пое отговорност за нещастния инцидент, който предизвика международно напрежение.