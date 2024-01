На студено, без ток и топла вода: Дете, изоставено от майка си, живяло само 2 години

Д еветгодишно момче е живяло само в продължение на две години в неотопляван апартамент в Югозападна Франция, след като майка му го изоставила, за да може да живее с приятеля си.

Детето е било оставено да се грижи само за себе си в общинско жилище в Нерсак, село в покрайнините на Ангулем, след като майка му се преместила при новия си партньор на три мили оттам, съобщават френските медии.

Миналата седмица неидентифицираната майка, на 39 години, е осъдена на шест месеца затвор за изоставяне и застрашаване на малолетно лице. На бащата на момчето, който живеел в друг град, не е повдигнато обвинение.

Момчето е живяло само от 2020 г. до 2022 г. и през това време е имало периоди без топла вода, отопление или електричество, като се е миело със студена вода и се е увивало в спални чували и одеяла, за да се стопли.

Boy lived ALONE in unheated flat for two years from the age of seven after mother abandoned him to live with her boyfriend in France: Child stole food to survive...but made it to school every day https://t.co/0C7GTs5PWT pic.twitter.com/LPghdH7NM0