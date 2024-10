Сам в разруха, прегърбен и тежко ранен: Видео показва последните мигове на лидера на "Хамас" Яхия Синвар

И зраелските военни разпространиха кадри от дрон, на които според тях се виждат последните мигове на лидера на "Хамас" Яхия Синвар: сам в разрушен апартамент в Газа с разрушени от обстрела стени, седнал прегърбен на покрит с прах стол, с глава и лице, закрити от шал.

С тежко ранена дясна ръка, видеото показва как Синвар хвърля пръчка над главата си по посока на приближаващия дрон, съобщава The Guardian като уточнява, че кадрите не са проверени по независим начин за тяхната достоверност.

Last moment of Hamas leader Yahya Sinwar. This hero NEVER backed down. pic.twitter.com/yR7giZI0R4