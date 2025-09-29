Сирски: Руските войски са обкръжени край Добропиля

Ч аст от подразделенията на руските сили се оказаха в обкръжение на Добропилското направление, съобщава в понеделник, 29 септември, главнокомандващият на Въоръжените сили на Украйна Александър Сирски, предава Радио НВ.

По неговите думи, е проведена среща с командирите на частите и подразделенията, участващи в контраофанзивната операция в Донецка област.

"Благодарение на добре планираните и смели действия на нашите войски част от подразделенията на врага се оказаха в обкръжение. Общите загуби на руските войски на Добропилското направление възлизат на 3185 души, от които безвъзвратно загубени – 1769. Освен това, руснаците са загубили 969 единици оръжие и военна техника“, съобщава Сирски.

‼️In three simultaneous "cauldrons," Russian troops were trapped on the Pokrovsk direction. The Armed Forces of Ukraine cut off their retreat routes, war correspondents complain that Ukrainian drones track reinforcements and convoys, destroying any supplies.



"The situation is… pic.twitter.com/s7LmytAHco — Shaun Pinner (@olddog100ua) September 26, 2025

Той също така подчертава, че за периода на контраофанзивната операция площта на освободената територия към днешна дата, 29 септември, възлиза на около 175 кв. км.

Освен това, от диверсионни групи са прочистени още почти 195 кв. км.

На 18 септември президентът на Украйна Володимир Зеленски заяви, че украинските военни провеждат контраофанзивна операция в Донецка област, по-специално в районите на Покровск и Добропиля.