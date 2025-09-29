Келог: Тръмп подкрепя Украйна да използва оръжия с голям обсег срещу Русия

С пециалният пратеник на САЩ Кийт Келог каза, че американският президент Доналд Тръмп е дал право на Украйна да използва оръжия с голям обсег срещу цели в Русия, предаде Укринформ. Келог направи изявлението си в интервю за телевизия "Фокс Нюз".

Според американския пратеник Украйна не е отправяла искане за разполагане на американски военни сили, но е поискала оръжия и позволение да ги използва.

Попитан дали Киев има такова разрешение, Келог отговори: "Всички трябва да правят това, което президентът казва. Той е главнокомандващ съгласно Конституцията, всички останали трябва да се подчиняват." В отговор на въпрос за позицията на Тръмп, че Украйна може да използва оръжия с голям обсег срещу Русия, Келог отговори положително.

⚡️Trump's Ukraine envoy Kellogg:



Reading what he has said, Trump allowed Ukraine to carry out long-range strikes on Russia. 🇷🇺 🇺🇸🇺🇦 pic.twitter.com/sJI8eMMHjK — The World Truth Eyes (@theworldtruthe) September 29, 2025

От това, което чета за казаното от него, от вицепрезидента Джей Ди Ванс и от държавния секретар Марко Рубио, отговорът е да. Използвайте възможността да нанасяте удари дълбоко на територията на Русия, каза той.

Според него украинският президент Володимир Зеленски е поискал крилати ракети с голям обсег "Томахок" по време на среща с Тръмп, но все още не е взето окончателно решение.

Рубио настоя Русия да спре убийствата в Украйна

Келог подчерта, че Москва не постига целите си във войната срещу Украйна. "Русия не печели тази война. Ако печелеше, тя щеше да е в Киев или Одеса, от другата страна на Днепър", добави той.

Укринформ съобщи по-рано, че американският вицепрезидент Джей Ди Ванс е потвърдил вчера, че администрацията на Тръмп е обсъдила искането на Украйна за ракетите "Томахок".

Зеленски заяви, че има подкрепата на Тръмп за удари по цели в Русия, като например енергийна инфраструктура или заводи за оръжия.