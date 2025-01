Дронове над военни обекти в Бавария: Руска шпионска операция

Г ерманските власти разследват повтарящи се полети на дронове над военни обекти в провинция Бавария, което породи спекулации, че държавата от НАТО е руска мишена за наблюдение, твърди в своя публикация Newsweek.

Защо това е притеснително

Обвиненията, че Русия е изпратила безпилотни летателни апарати в страна от НАТО по време на пълномащабното си нахлуване в Украйна, изострят и без това трескавата ситуация със сигурността в Европа и могат да поставят на изпитание решимостта на алианса и решението за колективен отговор, залегнал в член 5 от неговата харта, припомня Newsweek.

НАТО: Съществува „реална възможност“ неконвенционална атака от страна на Русия

Какво трябва да знаете

В понеделник германската държавна полиция съобщи, че са забелязани полети на дронове над обекти на германските въоръжени сили (Бундесвера) в Манчинг и Нойбург на Дунав.

На 18 декември е съобщено за полети на три дрона над летището в Манчинг, което се използва за проверка на летателната годност на нови самолети, поръчани за германската армия.

Дронове са забелязани и на 19 и 25 декември над военна зона за сигурност в Нойбург на Дунав, където 74-то крило на тактическите военновъздушни сили на Германия наблюдава въздушното пространство на Южна Германия със самолети Eurofighter.

При последния инцидент в неделя властите откриха 10 дрона, летящи над военната зона за сигурност в Манчинг, близо до град Инголщат. Въпреки изпращането на хеликоптер, отговорните лица не могат да бъдат идентифицирани, нито пък е доказана категорична връзка с Русия.

Държавната полиция, под ръководството на прокуратурата в Мюнхен и Централната служба за борба с екстремизма и тероризма в Бавария, е започнала разследване на сигурността и е призовала свидетелите да съобщят за подозрително поведение.

Потребителите на социалните медии обаче разкритикуваха липсата на действия от страна на германското правителство във връзка с перспективата за полети на дронове в близост до чувствителни военни обекти, пише Newsweek.

През последните месеци дронове бяха забелязани и в близост до американската военновъздушна база в Рамщайн в Югозападна Германия и над индустриална зона в Брунсбютел на Северно море, където има терминал за природен газ и няколко химически завода.

