Руски ракети удариха Киев и Харков, има загинал

Други трима са ранени

13 януари 2026, 06:53
Р уските сили са нанесли тази нощ удари по двата най-големи града в Украйна, съобщиха украински официални лица, един човек е загинал в североизточния град Харков, предаде "Ройтерс".

(*Видеото е архивно: Жертви и ранени при масирана руска атака с дронове срещу Харков)

Най-малко двама загинали при руски удари срещу Харков

Ръководителят на военната администрация в Киев, Тимур Ткаченко, заяви, че столицата е била подложена на ракетна атака. Кметът Виталий Кличко заяви, че противовъздушната отбрана е в действие. 

Според очевидци, цитирани от "Ройтерс", в града има експлозии, но засега няма информация за жертви или щети.

"Не напускайте убежищата!": Русия с нови атаки по Киев и Харков

Един човек е загинал при удари в Харков, на 30 км от границата, който също често става обект на руски атаки.

Други трима са ранени.

По-рано, в понеделник вечер, украинският президент Володимир Зеленски заяви, че според разузнавателната информация Русия подготвя нова масирана атака срещу Украйна, предаде ДПА.

Зеленски заяви, че атаката, която може да се случи в следващите няколко дни, може да включва дронове, които да унищожат противовъздушната отбрана и ракетите, и призова украинците да обръщат внимание на сирените за въздушно нападение.

Той изрази предположение, че Русия иска да се възползва от студеното време.

В много региони на Украйна температурите в момента падат до двуцифрени стойности под нулата през нощта.

В четвъртък Зеленски предупреди за масирана нощна атака от руските сили. Часове по-късно руската армия започна ожесточена атака срещу западния украински регион Лвов, в която използва новата си свръхзвукова ракета "Орешник". В столицата Киев атаката причини толкова сериозни прекъсвания на електрозахранването, водоснабдяването и отоплението, че кметът Витали Кличко посъветва жителите временно да напуснат града.

Русия удари Украйна с "Орешник" в отговор на атаката срещу резиденцията на Путин

Русия води разрушителна война срещу Украйна от почти четири години.

Във вечерното си видеообръщение Зеленски говори и за напредък в разговорите между украинските преговарящи и представителите на САЩ. Според него повечето документи са готови за подписване, но не съобщи подробности.

Зеленски добави, че очаква форматът на Давос да бъде много успешен по отношение на отношенията с партньорите на Украйна и нейното възстановяване след руските атаки.

Световният икономически форум традиционно се провежда в швейцарския курорт Давос в началото на годината. Всъщност това е годишната среща на неговите членове, предимно големи компании, които имат за цел да използват форума, за да обмислят как могат да допринесат за разрешаването на глобални кризи. Политиците от години използват форума за неформални дискусии.

Източник: БТА/Асен Георгиев    
