Руски генерал е убит с кола бомба в Москва

В исш руски военен загина при експлозия на автомобил в Москва днес, съобщават местни медии, цитирани от Sky News .

Инцидентът предизвика сериозен интерес и въпроси относно причините за взрива.

Взривеният автомобил е "Фолксваген Голф", се казва в изявление на Следствения комитет на Русия.

Взривът е бил причинен от самоделно взривно устройство, натъпкано с шрапнели, съобщава CNN .

🇷🇺 Car Bomb Kills Senior Russian Military Officer Near Moscow



A powerful explosion rocked a car in Balashikha, Moscow Region. One person was killed — reportedly Deputy Chief of the General Staff’s Main Operations Directorate, Yaroslav Moskalik.



Preliminary reports suggest it… pic.twitter.com/dwiIO3P0rs — dana (@dana916) April 25, 2025

Руското информационно издание База, което разполага с източници в правоохранителните органи, заяви, че бомба в паркиран автомобил е била взривена дистанционно, когато офицерът, който живеел в района, минал покрай него.

Senior Russian military officer, named as Yaroslav Moskalik, deputy head of the Main Operations Directorate of the General Staff of the Russian Armed Forces, killed Friday in car bomb attack in Balashikha nr Moscow pic.twitter.com/dPIkMzUXl0 — tvnewswatch (@tvnewswatch) April 25, 2025

По-късно следственият комитет на Русия потвърди, че генерал Ярослав Москалик е бил убит в петък в 10.31 часа при експлозия на кола бомба в Москва, а инцидентът е квалифициран като убийство.

Комисията също така потвърди, че взривно устройство с "поразяващи елементи" е избухнало в кола в района на Балашиха в столицата.

Moment top Russian general Yaroslav Moskalik, is assassinated in huge car bomb blast in Moscow this morning,

A Russian General was killed after a car exploded in the Moscow region threatening to undermine upcoming talks on peace terms with Ukraine .. pic.twitter.com/6MgMqbApRp — Martha (@MGonigle) April 25, 2025

Ярослав Москалик е бил заместник-началник на Главното оперативно управление на Генералния щаб на руските въоръжени сили.

Генерал Ярослав Москалик е последният руски военен командир или прокремълски представител, за когото се смята, че е станал мишена на украинците в Русия, пише BBC .

На 17 декември 2024 г. генерал Игор Кирилов, който оглавява руските войски за радиационна, химическа и биологическа защита, загива, след като бомба, скрита в електрически скутер, избухва пред жилищния му блок в Москва.

Само няколко дни преди това водещият руски учен в областта на ракетното дело Михаил Шацки е застрелян в гора близо до Москва.

През декември 2023 г. Иля Кива, бивш украински депутат с проруски възгледи, е застрелян в парк край Москва.

През април 2023 г. провоенният блогър Владлен Татарски е убит от бомба, скрита в статуетка, подарена му по време на събитие в кафене в Санкт Петербург.

В рамките на своята политика украинските служби за сигурност не потвърждават официално участието си в подобни убийства, но няма съмнение, че биха се заинтересували от тях.