Руска суперяхта премина през Ормузкия проток въпреки блокадата

С уперяхта, свързана с един от ключовите съюзници на руския президент Владимир Путин, е преминала през Ормузкия проток, въпреки продължаващата блокада на критично важния морски коридор за корабоплаване, предава BBC .

142-метровата луксозна яхта "Nord", свързвана със санкционирания руски милиардер Алексей Мордашов, е пътувала от Дубай до Мускат, Оман през уикенда. Това е един от малкото частни плавателни съдове, които преминават през протока през последните месеци.

Иран води преговори на високо равнище с Русия тази седмица, докато продължава противопоставянето със САЩ относно възобновяването на корабоплаването през протока.

Около една пета от световните доставки на суров петрол и втечнен природен газ (LNG) обикновено преминават през този воден път.

Мордашов, който има близки връзки с Путин, не е посочен като официален собственик на луксозната яхта. Въпреки това, според регистрите "Nord" е била записана на фирма, собственост на неговата съпруга през 2022 г.

"Nord", оценявана на над 500 милиона долара, е напуснала Дубай в петък вечерта и е пристигнала в Ал Мудж, яхтено пристанище в столицата на Оман, в неделя сутринта, според данни от платформата Marine Traffic.

Морският трафик през Персийския залив в момента е значително по-малък от нивата преди войната.

Конфликтът е довел до рязко покачване на световните цени на петрола, като глобалният бенчмарк Brent crude се е повишил до 109 долара за барел в понеделник.

Иран продължава да ограничава корабоплаването през стратегическия воден път, след като президентът Доналд Тръмп обяви, че американските сили ще наложат блокада на иранските пристанища.

Руският флагман "Nord" е успял да премине протока, въпреки че частни плавателни съдове до голяма степен избягват района след началото на военните действия.

Докато дългосрочните мирни преговори между двете страни са в застой, Техеран тази седмица се фокусира върху засилване на дипломатическите си отношения с Русия.

Руският президент Владимир Путин прие иранска делегация в Санкт Петербург в понеделник, където иранският външен министър Абас Арагчи определи отношенията като "стратегическо партньорство".

Путин заяви пред Арагчи, че иранският народ "смело се бори" за своя суверенитет в условията на американски и израелски натиск, съобщи руската държавна агенция ТАСС.

Арагчи публикува снимки в X, на които се ръкува с Путин и с руския външен министър Сергей Лавров.

Той написа: "Последните събития показаха дълбочината и силата на нашето стратегическо партньорство. Докато отношенията ни продължават да се развиват, ние сме благодарни за солидарността и приветстваме подкрепата на Русия за дипломацията."

Руската суперяхта разполага с басейн, подводница и хеликоптерна площадка, според профил в списание Superyacht Times.

Мордашов е обект на западни санкции, включително от Обединеното кралство, САЩ и Европейския съюз, след като Русия започна пълномащабното си нахлуване в Украйна през 2022 г.

Хонконг и Малдивите по-рано не са конфискували яхтата, въпреки призивите на западните държави да бъдат замразени неговите активи.

Мордашов е председател на стоманодобивната компания "Северстал", а според Forbes състоянието му се оценява на около 37 милиарда долара.

Не е ясно дали той е бил на борда на "Nord" по време на преминаването през Ормузкия проток.