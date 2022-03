Руска медия призна за хиляди убити руски войници в Украйна, после отрече

В Украйна досега са загинали 9 861 руски войници, съобщи "Комсомолская правда". След това от прокремълската медия обявиха, че сайтът им е бил атакуван от хакери и изтриха информацията.

Последните официални данни за загубите на руската армия във войната бяха публикувани на 2 март. Тогава военното министерство на Руската федерация съобщи за 498 убити в сраженията с украинските защитници.

Многократно Русия е обвинявана, че умишлено прикрива загубите си в конфликта.

Сред убитите, според информацията от "Комсомолская правда", са поне един руски генерал, седем полковници, един морски капитан първи ранг, девет подполковници, 20 майори и 70 младши офицери.

Украинските власти твърдят, че убитите руски войници са над 15 000, включително петима генерали.

Here’s a statement from KP: they say they were hacked. https://t.co/9EfE55vYUW pic.twitter.com/4ywQWSjyZN