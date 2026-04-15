Свят

Руска инфлуенсърка към Путин: Хората се страхуват от Вас (ВИДЕО)

Виктория Боня заяви, че самата тя не изпитва страх от лидера на Кремъл, подкрепя го и смята, че той е силна политическа фигура, която е зле информирана

15 април 2026, 12:06
Руска инфлуенсърка към Путин: Хората се страхуват от Вас (ВИДЕО)
Владимир Путин   
Източник: БТА/AP

И звестната руска лайфстайл инфлуенсърка Виктория Боня привлече голямо внимание с видео, в което разкритикува руския президент Владимир Путин, като клипът има милиони гледания и повече от 800 000 харесвания в Инстаграм, предаде ДПА.

„Владимир Владимирович, хората се страхуват от Вас“, заяви критично Боня, която живее извън Русия, по адрес на Путин. Изразяването на критика към руския президент е рядкост, отбелязва агенцията. 

„Хората се страхуват от Вас, инфлуенсърите се страхуват от Вас, хората на изкуството се страхуват от Вас, губернаторите се страхуват от Вас. А ти си президентът на нашата страна. Смятам, че не трябва да се страхуваме“, заяви тя.

Боня заяви, че самата тя не изпитва страх от лидера на Кремъл, подкрепя го и смята, че той е силна политическа фигура, която е зле информирана. В 18-минутното видео тя изброява проблеми, за които според нея регионалните власти не съобщават правилно на Путин.

Сред тези проблеми тя спомена помощта към засегнатите от наводнението в руската република Дагестан, петролния разлив близо до град Анапа на руското черноморско крайбрежие, след като два танкера се сблъскаха там през декември 2024 г., както и скорошни прекъсвания в интернет мрежата.

Боня придоби популярност с участието си в руски телевизионен риалити формат и има близо 13 милиона последователи в Инстаграм.

По темата

Източник: БТА/Деяна Христова    
Последвайте ни
Гюров: Високата избирателна активност е по-силна от всички криминални схеми

Гюров: Високата избирателна активност е по-силна от всички криминални схеми

Край на мита за извънземните? 3D модел разкри как са построени пирамидите

Край на мита за извънземните? 3D модел разкри как са построени пирамидите

Петер Мадяр поиска оставката на унгарския президент

Петер Мадяр поиска оставката на унгарския президент

Мистерията расте след като снимките на Меган и Хари от престижно събитие на Netflix изчезнаха

Мистерията расте след като снимките на Меган и Хари от престижно събитие на Netflix изчезнаха

От философия до успешно управление: Д-р Джей Ди Минингер (АУБГ) за лидерството отвъд авторитета и уменията на бъдещето.

От философия до успешно управление: Д-р Джей Ди Минингер (АУБГ) за лидерството отвъд авторитета и уменията на бъдещето.

biss.bg
Omoda & Jaecoo са сред най-бързо развиващите се марки

Omoda & Jaecoo са сред най-бързо развиващите се марки

carmarket.bg
15 април: Ден на огън и лед – две трагедии, които разбиха илюзията за вечност
Ексклузивно

15 април: Ден на огън и лед – две трагедии, които разбиха илюзията за вечност

Преди 6 часа
Светла сряда е, какво повелява традицията
Ексклузивно

Светла сряда е, какво повелява традицията

Преди 5 часа
Арабика срещу Робуста: Каква е разликата, кое е по-силно и кое кафе да изберете?
Ексклузивно

Арабика срещу Робуста: Каква е разликата, кое е по-силно и кое кафе да изберете?

Преди 5 часа
Тайната на Катрин Зита-Джоунс: Какво яде на 56 за перфектна кожа и фигура?
Ексклузивно

Тайната на Катрин Зита-Джоунс: Какво яде на 56 за перфектна кожа и фигура?

Преди 6 часа
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Фалит заплашва най-голямата спешна болница в Североизточна България

Фалит заплашва най-голямата спешна болница в Североизточна България

България Преди 12 минути

Причината е, че вече месец от здравното министерство не дават зелена светлина за нов заем за Окръжната болница „Св. Анна“ във Варна

Бомбен атентат в сърцето на Техеран, има пострадали

Бомбен атентат в сърцето на Техеран, има пострадали

Свят Преди 13 минути

Бомбените атентати са изключително необичайно явление в Ислямската република

Колумбия ще отстреля до 80 "кокаинови" хипопотама, произлезли от частния зоопарк на Пабло Ескобар

Колумбия ще отстреля до 80 "кокаинови" хипопотама, произлезли от частния зоопарк на Пабло Ескобар

Свят Преди 33 минути

Популацията на инвазивния вид нараства и застрашава местни екосистеми и хора

Тя беше на 18, той - на 54: Скандалната любовна история на Чарли Чаплин и Уна О’Нийл

Тя беше на 18, той - на 54: Скандалната любовна история на Чарли Чаплин и Уна О’Нийл

Любопитно Преди 43 минути

Уна О'Нийл често остава в сянката на великия си съпруг, но за самия Чаплин тя е била центърът на Вселената

Делото за смъртоносната катастрофа с АТВ в Слънчев бряг влиза в съда

Делото за смъртоносната катастрофа с АТВ в Слънчев бряг влиза в съда

България Преди 48 минути

Подсъдимият Г.Б. е управлявал електрическо превозно средство след употреба на канабис; очаква се насрочване на процеса

Дойде ли краят на "дубайската мечта"?

Дойде ли краят на "дубайската мечта"?

Свят Преди 51 минути

Лукс, слънце, сигурност - дълго време Дубай бе именно това. Но войната в Иран промени всичко и мнозина се питат - дойде ли краят на илюзията?

Путин загуби най-добрия си приятел в ЕС. На кого може да разчита сега, след като Орбан си отиде?

Путин загуби най-добрия си приятел в ЕС. На кого може да разчита сега, след като Орбан си отиде?

Свят Преди 52 минути

Оттеглянето на Виктор Орбан от унгарската и европейската сцена не само променя политическия пейзаж в Карпатския басейн, но и лишава Москва от най-близкото нещо, което можеше да нарече приятел вътре в блока

Турски шофьор на тир загина при катастрофа в Новозагорско

Турски шофьор на тир загина при катастрофа в Новозагорско

България Преди 55 минути

Инцидентът е станал в село Богданово

<p>Китай тихомълком се превръща в общество на наследеното богатство?</p>

Китай се изправя пред мащабен трансфер на богатство без данък върху наследството

Свят Преди 1 час

Как липсата на данъчна реформа може да задълбочи социалното неравенство и да промени икономическата структура на страната

<p>&quot;За кого? да гласувам&ldquo;: Сайт с ИИ помага на избирателите да сравнят политическите програми</p>

"За кого? да гласувам“: Сайт с изкуствен интелект помага на избирателите да сравнят политическите програми

Парламентарни избори Преди 1 час

Платформата разделя партийните позиции по ключови теми и предоставя проверими източници

Астронавтът от „Артемис II“ Кристина Кох разкри как се е справила със синдрома на самозванеца

Астронавтът от „Артемис II“ Кристина Кох разкри как се е справила със синдрома на самозванеца

Любопитно Преди 1 час

Астронавтката Кристина Кох, първата жена в лунната мисия „Артемис II“, разкрива как побеждава синдрома на самозванеца. Вместо празни утвърждения, тя използва психологическия трик да вярва в чуждата висока оценка, за да преодолее стереотипната заплаха

Трето превишение на серен диоксид в Димитровград за денонощие

Трето превишение на серен диоксид в Димитровград за денонощие

България Преди 1 час

Жители на града сигнализират за силни, задушливи миризми, наличие на сажди и осезаемо влошено качество на въздуха

"Червено или черно": Военна лотария в Тайланд решава съдбата на млади мъже

"Червено или черно": Военна лотария в Тайланд решава съдбата на млади мъже

Свят Преди 1 час

Жребий с червени и черни карти определя кой ще служи в армията и кой ще бъде освободен

,

„Щом убива трева, убива и рак": Странната теория на Доналд Тръмп за газираните напитки

Свят Преди 1 час

„Щом убива трева, убива и рак“ – с този аргумент Доналд Тръмп отби атаките на лекарите срещу любимото му диетично газирано

МОСВ сезира прокуратурата за смъртта на делфини и птици край Шабла

МОСВ сезира прокуратурата за смъртта на делфини и птици край Шабла

България Преди 1 час

Аутопсиите сочат удавяне и следи от рибарски мрежи

Как да се справим с някои от най-рисковите ситуации при карането на мотор

Как да се справим с някои от най-рисковите ситуации при карането на мотор

Технологии Преди 1 час

Малко преживявания са по-плашещи за мотоциклетиста от заклащане на мотора при висока скорост, често наричано „смъртоносно клатушкане“, „смъртоносен резонас“

Всичко от днес

От мрежата

Защо кучето ми се задъхва толкова много?

dogsandcats.bg

Скритият риск във високата трева, който повечето собственици на кучета пренебрегват

dogsandcats.bg
1

Магията на магнолиите в Екопарк-Варна

sinoptik.bg
1

Как се излюпват фазаните

sinoptik.bg

Името на Веско Ешкенази украси почетната стена на „Концертгебау“ в Амстердам

Edna.bg

Принц Хари: Трябваше да се изправя срещу миналото си, преди да стана баща

Edna.bg

Бащата на Малена: Новините са добри, ще кара още следващия сезон

Gong.bg

Атлетико Мадрид елиминира Барселона от ШЛ след драма

Gong.bg

Андрей Гюров: Високата избирателна активност е по-силна от всички криминални схеми

Nova.bg

Расте броят на болните от морбили в страната

Nova.bg