Гаф или бунт в Кремъл? Изтрито видео на Путин разпали спекулации

Във видеото, което беше публикувано онлайн за четири минути, преди да бъде премахнато, руският президент внезапно спира да говори, посочва към гърлото си и започва да прочиства гърлото си и да кашля непрекъснато за около 30 секунди

9 март 2026, 11:28
Владимир Путин   
Източник: GettyImages

Р уският лидер Владимир Путин беше заснет как се затруднява да говори и кашля многократно в изрязана сцена от записано обръщение, изтекло от Кремъл, пише английското издание The Telegraph.

Във видеото, което беше публикувано онлайн за четири минути, преди да бъде премахнато, руският президент внезапно спира да говори, посочва към гърлото си и започва да прочиства гърлото си и да кашля непрекъснато за около 30 секунди.

73-годишният Путин казва по време на обръщението за международния ден на жената: „Знаете ли, нека кажа това отново, защото гърлото ми е малко раздразнено. Почти започнах да кашлям. Днес говорих много“.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Оригиналното видео беше публикувано в канала на Кремъл в Telegram, след което беше изтрито без обяснение.

Двадесет минути по-късно президентската пресслужба публикува редактирана версия, наполовина по-къса от предишния запис, в която Путин гладко похвали способността на жените да „очароват с красота и чар, като същевременно проявяват трудолюбие, решителност и устойчивост“.

Първото видео предложи рядък поглед зад внимателно управлявания публичен образ на руския президент. Образът на автократичния лидер се поддържа чрез режисирани появи пред услужливи държавни медии и чрез широко използване на предварително записани кадри.

Един проруски блогър предположи, че записът може да е бил публикуван умишлено, за да подкопае имиджа на Путин.

Лев Вершинин написа в Telegram: „Всеки, който има дори бегло разбиране за процеса зад кулисите, ще потвърди, че това не би трябвало да е възможно. Те не биха могли да не го проверят преди публикуването. В системен план това изглежда като бунт“.

Денис Казански, украински журналист, предположи, че „те умишлено са го пуснали да изтече, защото всички са уморени от този болнав, сенилен старец“. Казански написа: „Опитваш се да се представяш като млад и силен лидер, а после някой пуска едно-единствено видео и целият ти образ се разпада“.

Клипът предизвика сравнения с Леонид Брежнев, съветския лидер от 1964 до 1982 г., който стана известен с неясната си, затруднена реч и склонността си да губи нишката на мисълта си.

Марк Алмонд, британски историк, написа в отговор на видеото с Путин: „През 1982 г. съветската телевизия излъчи, „по невнимание“ Леонид Брежнев в Баку, как чете една и съща част от речта си многократно, докато ръка не се протегна зад него, за да обърне страницата. „Това беше видим знак за неговия физически и умствен упадък. Брежнев почина по-малко от два месеца по-късно. Дали това беше сигнал към населението?“.

Здравословното състояние на Путин отдавна е предмет на непотвърдени твърдения, че е страдал от болестта на Паркинсон; от различни видове рак, включително на щитовидната жлеза, корема, кръвта и панкреаса; от сърдечен арест; както и от неврологичен упадък.

Западни разузнавателни служители обаче отбелязват, че Путин не изглежда да е сериозно болен. Той е казвал, че тайната на здравето му е физическата активност и дори се е хвалил с приятел, който го нарекъл „киборг“ заради неговата издръжливост.

Дмитрий Песков, говорител на Кремъл, твърди, че Путин спи само по няколко часа всяка нощ и никога не взема отпуска. Той каза пред държавни медии през септември: „Честно казано, понякога ми е трудно да разбера откъде намира толкова много сили“.

Смята се, че руският президент е силно заинтерсован от темата за дълголетието. През септември той беше записан да казва на Си Дзинпин, президента на Китай, че „човешките органи могат постоянно да се трансплантират, до такава степен, че хората могат да стават по-млади, може би дори безсмъртни“.

През 2024 г. той обяви нов национален проект, известен като New Health Preservation Technologies, който включваше големи инвестиции в „предотвратяване на клетъчното стареене, невротехнологии и други иновации, насочени към осигуряване на дълголетие“. Източник от болница в Москва презрително нарече проекта „капризите на застаряващото политбюро“, според опозиционното издание Медуза.

Михаил Ковалчук, близък семеен приятел на Путин, се смята, че е получил милиони държавно финансиране за изследвания върху безсмъртието чрез подмяна на органи. Мария Воронцова, една от дъщерите на руския президент, е получила през 2025 г. грант за проект, свързан с обновяването на клетките и здравословното дълголетие.

Източник: The Telegraph    
Владимир Путин кашлица Путин изтекло видео здраве на Путин Кремъл редактирано видео имидж на Путин сравнение с Брежнев дълголетие руски президент
