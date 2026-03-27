Русия обяви учителя от „Г-н Никой срещу Путин“ за чуждестранен агент

Р усия обяви учителя и главен герой в отличения с „Оскар“ документален филм „Г-н Никой срещу Путин“ за чуждестранен агент – етикет, който се равнява на това да бъдеш враг на държавата.

Павел Таланкин, който по-рано този месец спечели наградата за най-добър документален филм на церемонията по връчването на наградите „Оскар“ заедно с американския режисьор Дейвид Боренщайн, прекара две години в заснемането на провоенна пропаганда в училище в руския Челябински край, докато работеше като оператор на училището. Таланкин избяга от Русия през 2024 г., изнасяйки тайно заснетия материал, който да бъде използван във филма, предаде АФП.

Как "г-н Никой" се изправи срещу Путин

На 26 март руски съд забрани документалния филм на няколко стрийминг платформи, заявявайки, че той насърчава „негативни нагласи“ спрямо руското правителство и войната в Украйна.

Министерството на правосъдието добави Таланкин в своя „регистър на чуждестранните агенти“, актуализиран днес, 27 март. Без да назовава конкретно филма, в изявление на министерството се посочва, че Таланкин е „разпространявал неточна информация“ за руското ръководство и „се е изказвал против специалната военна операция в Украйна“ – официалният термин, използван от Москва за настъплението срещу съседката си.

Откакто преди четири години започнаха мащабната военна офанзива срещу Украйна, руските власти се опитват да потиснат напълно опозицията срещу войната и същевременно се стремят да мобилизират подкрепата на гражданите за офанзивата.

Властите промениха училищните програми, за да популяризират версията на Москва за военната операция, и въведоха задължителни часове, чиято цел е да преподават мирогледа на Кремъл.

Етикетът „чуждестранен агент“ – който Русия прилага към онези, които счита за врагове на държавата – на практика забранява на дадено лице да заема публична длъжност и го задължава да регистрира дейността си пред властите. През последното десетилетие той се прилага широко спрямо критиците на Кремъл.