Русия заплаши Запада с "много твърд отговор", ако бъдат иззети нейни активи

Р усия отправи предупреждение към Запада, че ще последва "много твърд отговор", ако САЩ и Европейският съюз изземат руски активи за стотици милиарди долари, предаде Ройтерс.

Евросъюзът съобщи вчера, че Европейският съвет е приел решение относно активите на Руската централна банка, които са замразени в страните от ЕС, и е определил регулаторна рамка за разпореждането с тях.

"Европейският съвет реши, че централните депозитари на ценни книжа (CSD), които държат активи на централната банка на Русия на стойност от над 1 милион евро, трябва да отчитат извънредните парични наличности, натрупани заради рестриктивните мерки на ЕС (спрямо управляващите в Москва - бел. ред.). Съответните приходи трябва да са посочени отделно (във финансовите им отчети - бел. ред.)", информира вчера Евросъюзът.

На съответните централни депозитари ще бъде забранено да се разпореждат с чистите печалби, генерирани заради санкциите срещу Русия, се посочва още в съобщението на ЕС.

Това решение дава зелена светлина на Европейския съвет да приеме решение относно евентуалното използване на тези печалби при предоставянето на финансова помощ на Украйна от страна на Евросъюза, посочва Ройтерс.

"Това е кражба: Когато обсебиш, нещо което не ти принадлежи". Това заяви говорителят на руското външно министерство Мария Захарова пред радио "Спутник", цитирана от ТАСС.

Захарова посочва, че отговорът на Москва ще бъде "изключително твърд, тъй като усещането на Русия по същество е, че си има вземане-даване с крадци".

