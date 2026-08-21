Свят

Русия удари Харковска област с дронове, има загинали

Пет къщи са се подпалили, три са разрушени, а двама души са ранени при нападението

21 август 2026, 11:51
Русия удари Харковска област с дронове, има загинали
Източник: БТА
  • При руска атака с шест дрона срещу село в Харковска област са загинали две жени на 66 и 73 години, а други двама души са ранени. Пет къщи са се запалили, три са разрушени.
  • Украйна е отговорила с масирани атаки с дронове по цели в Русия, включително петролна рафинерия в Перм и военновъздушната база „Мариновка“. Москва съобщава за 325 свалени украински дрона.
  • Киев продължава да атакува руската петролна инфраструктура, което според текста допринася за дефицит на горива в Русия. Междувременно ФСБ съобщи за арести на заподозрени в подготовка на дронови атаки и шпионаж, но Киев не е коментирал обвиненията.

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Най-малко двама души загинаха при руско нападение с дронове в източната украинска Харковска област, съобщиха властите, цитирани от ДПА.

При атаката, извършена с шест безпилотни летателни апарата срещу село на границата с Русия, са убити жени на 66-и 73-годишна възраст, а двама души са ранени, заяви военният областен управител на Харвковска област Олег Синегубов в Телеграм.

Пет къщи са се подпалили, три са разрушени, а много други са пострадали, добави той.

Областта е обект на масирани руски обстрели от началото на войната, която продължава вече четири и половина години.

Нападението бе извършено ден след масирани удари по Киев, отнели живота на 15 души. Украинският президент Володимир Зеленски отново призова западните партньори да предоставят ракети "Пейтриът" за неутрализиране на заплахата от удари с балистични ракети. 

В отговор Украйна атакува различни цели в Русия със стотици дронове. Руската противовъздушна отбрана докладва за свалени 325 украински безпилотни апарата.

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Няколко летища в руската столица спряха да обслужват временно полети заради обявена в Москва въздушна тревога.

Украинските въоръжени сили нанесоха през нощта удар по руска петролна рафинерия в град Перм, на повече от 1600 км от украинската граница, съобщи в петък президентът Володимир Зеленски. Зеленски съобщи и за удар по военновъздушната база "Мариновка" във Волгоградска област, предаде Ройтерс.

През последните месеци Киев засили атаките срещу руски петролни съоръжения, целящи да навредят на военната икономика на Москва. Кампанията предизвика криза с горивата в Русия, като бензиностанциите често остават без гориво или ограничават доставките.

По-рано през седмицата руският президент Владимир Путин призна проблемите и щетите, причинени от украинските удари.

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Той обаче заяви, че ситуацията не е критична и остава под контрол. 

Междувременно руските власти съобщиха, че са арестували осем души, които планирали атаки с дронове срещу промишлено предприятие, и чужд гражданин, който оглеждал държавни учреждения и стратегическа инфраструктура.

Според изнесените от руската Федерална служба за сигурност (ФСБ) данни първата група от осем души е заловена с 35 дрона с експлозиви, внесени контрабандно от ЕС, които планирали да атакуват стратегическо отбранително предприятие в Московска област, посочи ТАСС.

Отделно от това ФСБ съобщи, че е задържала чужд гражданин в северозападната Мурманска област, откъдето той смятал да влезе в Норвегия, предаде РИА Новости. Според ФСБ той е наблюдавал движението на влакови композиции, превозващи нефтопродукти, на една от московските гари, а също и държавни учреждения, посочи РИА.

Държавните осведомителни агенции съобщиха, че всички задържани лица са работели за украинските специални служби. Русия често обявява залавяния на украински агенти.

Киев не е коментирал.

Източник: БТА, Владимир Сахатчиев    
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