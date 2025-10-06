Свят

Мистериозна смърт: Бившият директор на руското издателство "Правда" е паднал от прозорец в Москва

Това е поредният случай, в който бивш приближен до режима на Владимир Путин, загива при мистериозни обстоятелства

6 октомври 2025, 15:41
Мистериозна смърт: Бившият директор на руското издателство "Правда" е паднал от прозорец в Москва
Б ившият директор на издателство „Правда“, Вячеслав Леонтиев, е починал в Москва. Според информация на службите за спешна помощ, цитирана от ТАСС, се предполага, че става дума за самоубийство.

„Леонтиев е починал снощи. По първоначални данни той е посегнал на живота си вследствие на нервен срив“, съобщава източник на агенцията.

По думите му, тялото на 87-годишния мъж е било открито под прозорците на апартамента му на улица Молодогвардейская. Няма данни за престъпна намеса.

Вячеслав Леонтиев работи в издателство „Правда“ от 1971 г., първоначално като заместник-ръководител на производствения отдел. През 1984 г. поема ръководството на издателството и го оглавява до преобразуването му във Федерално държавно унитарно предприятие „Прес“.

Това е поредният случай, в който бивш приближен до режима на Владимир Путин, загива при мистериозни обстоятелства. Последният такъв „инцидент“ дойде на 4 юли, тази година, когато бившият вицепрезидент на руския държавен монополист „Транснефт“ Андрей Бадалов почина, след като падна от прозореца на дома си в елитния московски квартал „Рубльовка“.

Най-малко четири смъртни случая през 2022 г. са свързани с държавния енергиен гигант „Газпром“, а други засягат ръководители от „Новатек“ и „Лукойл“.

През 2022 г. Равил Маганов, председател на „Лукойл“, втората по големина петролна компания в Русия, умира при падане от прозореца на шестия етаж в Централната клинична болница в Москва, известна още като Клиниката на Кремъл.

Същата сутрин Владимир Путин, който по-рано удостои 67-годишния Маганов с висше отличие, посети болницата, за да отдаде последна почит на Михаил Горбачов, последния съветски лидер, починал същата седмица.

През 2023 г. водещият военен служител Марина Янкина, на 58 г., началник на отдела за финансова подкрепа на Западния военен окръг на руското министерство на отбраната, е намерена мъртва, след като пада от от прозорец на 16-ия етаж в Санкт Петербург.

Обстоятелствата около смъртта ѝ остават неясни.

Бившият вицепрезидент на нефтена компания Михаил Рогачев, на 64 г., умира след падане от апартамента си на десетия етаж в Москва през октомври 2024 г.

Той е бил висш ръководител в ЮКОС - петролната компания, разпарчетосана от Путин и неговите приближени. 

Източник: БГНЕС    
