Русия тества ново поколение ракета-носител. "Тя лети, дявол да го вземе!"

Р усия успешно изстреля ракета-носител за тежки товари от ново поколение "Ангара" - първата, разработена в страната след разпадането на Съветския съюз.

Новата ракета бе изстреляна от военния космодрум в Плесецк. "Тя лети, дявол да го вземе!", възкликна в Туитър шефът на Роскосмос Дмитрий Рогозин.

„Ангара“ изведе в орбита макет на спътник, чието тегло не се съобщава. Единственият досега тест на ракетата бе през декември 2014 г. Тогава полезният товар бе два тона. Пускът и полетът на ракетата бяха контролирани чрез наземни средства на руските Космически войски.

На космодрума Восточний се изгражда стартова площадка за новата ракета, но са необходими още изпитания. "Ангара" използва по-чиста технология - горивото й е смес от керосин и течен кислород и замърсява околната среда далеч по-малко от отровния хептил, с който летяха ракетите "Протон", отбелязват агенциите.

Серията "Ангара" се очакваше да смени повечето ракети, използвани през 90-те: екологично вредните "Протон", украинските "Зенит", а също така "Циклон 2/3" и "Космос-3М". Това би позволило да бъде възстановен космическият отрасъл, разрушен след разпадането на Съветския съюз. Идеята обаче остана неосъществена заради хронично недофинансиране. През 1989 г. например СССР отпусна "за Космоса" над 10 милиарда долара, а към средата на 90-те Русия сведе средствата за отрасъла практически до нула и оправи положението едва към 2010-те, пише "Свободная преса".

"Ангара-А5" - по-специално в пилотируем вариант, се разглежда от руските власти "като инструмент, за да започнат изпитания" на разработвания в момента космически кораб за многократно използване "Орьол", каза шефът на Роскосмос Дмитрий Рогозин в руския парламент. Според него първите изпитания са насрочени за ноември-декември 2023 г. "През 2028 г. трябва да започнем тестването на технологии за кацане на Луната с екипаж и през 2030 г. да стоварим хора. Оттук ще започне вече разполагането на лунна научна база", казва Рогозин.

"Ангара-А5" - единствената руска перспективна тежка ракета, вече трябва да извежда в орбита сателити, а не макети. След два-три успешни пуска една ракета вече се използва за изстрелване на бойни сателити - "и това е нормално", казва в интервю конструкторът Павел Пушкин от колектива, разработил "Ангара" в руския център "Хруничев" към федералната агенция Роскосмос.

"Трябва ни мощна ракета, за да изстрелваме по-тежки и по-обемни спътници. На първо място, за разузнаване, дистанционно сондиране на Земята, навигация и наблюдение - всичко това е извънредно важно за нашата отбрана. Плюс търговски комуникационни сателити", добавя военният експерт Михаил Александров. По думите му време е Русия да създаде собствена орбитална станция - подходяща задача за ракети от типа на "Ангара". Международната станция МКС според него е "политически проект, изчерпал вече своята роля". "Както сочи опитът от сътрудничество с американците, от тях може всичко да се очаква. Те са ненадеждни като партньори, в перспектива може би са наши врагове - защо ни е обща космическа станция?", коментира Александров.

Роскосмос ще отпусне 1,1 милиарда рубли за адаптиране на кораба "Орьол" към ракетата "Ангара", пише "Известия", като се позовава на сайта за държавни поръчки. През август се разбра, че "Орьол" може да се използва в бъдеще за полети към астероидите и другите планети. Има и съобщения, че Русия конструира за него свръхтежка ракета "Енисей", способна да доставя до 100 тона товар в околоземна орбита и 27 тона - на Луната, допълва всекидневникът.

Russia on Monday successfully test launched its heavy lift Angara A5 space rocket after a six-year hiatus in a project President Vladimir Putin describes as having huge significance for national security.​ https://t.co/EhcBAvHrB9