Русия ще строи осем ядрени централи в Иран

Р усия и Иран подписаха меморандум за разбирателство за изграждането на малки атомни електроцентрали в Иран, съобщи руската държавна ядрена корпорация "Росатом", предаде ТАСС.

Споразумението беше подписано от шефа на "Росатом" Алексей Лихачов и президентът на Организацията за атомна енергия на Иран Мохамад Еслами на среща в Москва.

"Росатом“ определи проекта като "стратегически", посочва "Ройтерс".

Русия ще строи ядрени реактори в Иран

Еслами, който е и вицепрезидент на Иран, заяви пред иранските държавни медии по-рано тази седмица, че планът е да се построят осем атомни електроцентрали, тъй като Техеран се стреми да достигне ядрена енергийна мощност от 20 гигавата до 2040 г.

Иран, който страда от недостиг на електроенергия през месеците с високо потребление, има само една действаща атомна електроцентрала, в южния град Бушехр. Тя е построена от Русия и има мощност от около 1 гигават.

Москва осъди остро решението на ООН за санкциите срещу Иран

Русия поддържа близки отношения с Иран и осъди американските и израелските удари по ирански ядрени обекти по-рано тази година, извършени с декларираната цел да се попречи на Техеран да сдобие с ядрена бомба.

Иран твърди, че няма такива намерения.