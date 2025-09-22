Свят

Русия ще строи ядрени реактори в Иран

Това съобщи директорът на Иранската организация за ядрена енергетика

22 септември 2025, 22:18
Източник: iStock/Getty Images

Р усия и Иран ще подпишат тази седмица споразумения за изграждането на нови ядрени блокове в Иран, съобщи руската агенция РИА "Новости", цитирайки думите на директора на Иранската организация за ядрена енергетика.

Мохамад Еслами, който е и вицепрезидент на Иран, говори по време на посещение в Москва.

Западните правителства обвиняват Техеран, че не спазва споразумението от 2015 г. със световните сили, което имаше за цел да възпрепятства Техеран да разработва ядрено оръжие.

Иран отрича да има такива намерения, а Русия заявява, че подкрепя правото на Техеран на мирна ядрена енергия.

Източник: БТА, Пламен Йотински    
Русия Иран
