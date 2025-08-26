Свят

Русия разполага стелт изтребители близо до Китай

Китай се превърна във втората страна след САЩ, която развива два вида стелт изтребители - J-20 и J-35A

26 август 2025, 06:33
Източник: istock

С поред изображения, разпространени в социалните мрежи, Русия изглежда е разположила стелт изтребители Су-57 в Далечния изток, близо до своя частичен съюзник Китай, предава Newsweek.

  • Защо това е важно

Русия поддържа това, което президентът Владимир Путин описва като партньорство "без ограничения" с Китай от началото на войната в Украйна, през което време двете страни задълбочиха военните си връзки, за да противодействат на водените от САЩ алианси в Европа и Тихоокеанския регион.

Китай се превърна във втората страна след САЩ, която развива два вида стелт изтребители - J-20 и J-35A. Междувременно Су-57 остава единственият изтребител с радиолокационно избягване, който е въведен в експлоатация в руската армия.

  • Какво трябва да знаете

Телеграм каналът, свързан с руските ВКС, Fighterbomber, сподели на 21 август две изображения на Су-57, летящ заедно с друг изтребител от същия тип, твърдейки, че това са първите стелт изтребители, въведени в бойния състав на руската авиационна част.

Каналът не посочва конкретния полк, към който са приписани изтребителите, но анализаторът Гай Плопски смята, че двата самолета вероятно са част от 23-ти гвардейски изтребителен авиационен полк, базиран в Дзьомги.

Дзьомги е руска авиобаза, разположена североизточно от Комсомолск на Амур, град в Далекоизточния регион на Хабаровския край, на 300 км от границата с Китай и на 665 км от Хокайдо - най-северният остров на Япония, съюзник на САЩ в сигурността.

Все още не е ясно дали въздушните снимки са направени над Далечния изток.

Изображенията бяха публикувани след изявление на генерал-лейтенант Александър Максимцев, първи заместник-началник на ВКС, че самолетите Су-57 са въоръжени с хиперзвуково оръжие, съобщава държавната агенция ТАСС.

Хиперзвуковите оръжия се движат с над пет пъти скоростта на звука и могат да маневрират във въздуха, което ги прави трудни за прихващане. Китай и Русия вече са разположили такива оръжия, докато американската армия се стреми да намали изоставането.

САЩ вече разполагат стелт изтребители F-35 в Япония, която е отделена от руския Далечен изток чрез море. Същия тип самолети оперират и Япония, и Южна Корея.

  • Какво се казва

Телеграм каналът Fighterbomber пише:

"Това са първите боеви пилоти и първите Су-57, въведени в бойния състав на изтребителен полк."

Генерал-лейтенант Александър Максимцев добавя в интервю:

"В съответствие с държавната отбранителна поръчка, ВКС ежегодно получават модернизирани оръжейни системи. Темпът на доставките на изтребители от пето поколение Су-57 се увеличава, заедно с модерни авиационни ударни системи и хиперзвуково оръжие."

  • Какво следва

Все още не е ясно дали Русия ще разшири подразделенията на Су-57 в Далечния изток.

Източник: newsweek    
Русия Су 57 Изтребители-стелт Китай Далечен изток Хиперзвукови оръжия Военно разполагане Алианси водени от САЩ Авиобаза Дзьомги Военно сътрудничество
