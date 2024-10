Русия иска 7 години затвор за американец, обвинен в наемническа дейност в полза на Киев

Р уската прокуратура поиска присъда от седем години лишаване от свобода за 72-годишния американец Стивън Хъбард, когото Русия обвинява, че е работил като наемник в полза на Украйна, предаде Ройтерс, позовавайки се на руската новинарска агенция "Интерфакс".

Хъбард бе обвинен, че през февруари 2022 г. е сключил договор за 1000 долара месечно с украинско подразделение от състава на Силите за териториална отбрана на Украйна в град Изюм. Той бе заловен от руските сили през април същата година и в момента го грози присъда от 7 до 15 години затвор, ако бъде признат за виновен.

Руската държавна новинарска агенция РИА Новости съобщи, че в понеделник Хъбард е пледирал "виновен" пред Московския градски съд по обвиненията в наемническа дейност. Сестрата на обвиняемия, Патриша Фокс, както и друг негов роднина, изразиха съмнения в предполагаемото му самопризнание, като заявиха пред Ройтерс, че той е имал проруски възгледи и е малко вероятно да се е включил в конфликта предвид възрастта му.

