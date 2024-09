Кремъл: Русия е готова да проучи плана за победа на Зеленски

Г оворителят на Кремъл Дмитрий Песков заяви днес, че Москва ще проучи плана за победа на украинския президент Володимир Зеленски във войната срещу Русия, когато бъде публикувана официална информация за него, предаде Ройтерс.

Зеленски трябва да представи тази седмица плана си на американския президент Джо Байдън, както и на двамата му потенциални наследници – Доналд Тръмп и Камала Харис – по време на пътуването му в САЩ, в чиито рамки се очаква утре украинският държавен глава да се обърне към Общото събрание на ООН.

Ключова визита: Зеленски представя своя "план за победа" в САЩ

Планът, чиито детайли Зеленски все още не е разкрил публично, изглежда като опит на Зеленски да убеди Вашингтон и другите съюзници да предоставят допълнителна помощ за страната му, така, че Москва да бъде накарана да прекрати конфликта при приемливи за Киев условия, коментира Ройтерс.

Украински официални лица предположиха, че Русия може евентуално да бъде поканена на среща на високо равнище за обсъждане на решение на конфликта според новия план.

