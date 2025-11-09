Свят

Русия съобщи за нова голяма победа в украинската Запорожка област

Междувременно украинска атака с дронове през нощта временно прекъсна електроснабдяването и отоплението в югозападния руски град Воронеж

9 ноември 2025, 14:21
Русия съобщи за нова голяма победа в украинската Запорожка област
Източник: AP/БТА

Р уските въоръжени сили са превзели селището Рибне в украинската Запорожка област, съобщиха от руското министерство на отбраната, цитирано от Ройтерс.

Агенцията отбелязва, че не е била в състояние да потвърди тази информация от бойното поле чрез независими източници.

Руските сили свалиха 16 украински дрона над Воронежка област

Междувременно украинска атака с дронове през нощта временно прекъсна електроснабдяването и отоплението в югозападния руски град Воронеж, съобщи тази сутрин областният управител Александър Гусев в приложението Telegram, предаде Ройтерс.

Няма жертви при атаката срещу Воронеж, административен център на по-голямата Воронежка област, каза още управителят.

Няколко украински дрона са били унищожени от системите за електронна война на руската противовъздушна отбрана, станало причина за избухване на пожар в комунално съоръжение, който бързо е бил потушен, добави Гусев.

Извънредно положение във Воронеж след украинска атака с дронове

Мерките за безопасност са довели до малки отклонения в температурата на централното отопление в някои домове и кратковременни прекъсвания на електроснабдяването в отделни части на града, но по-късно доставките са се нормализирали, уточни областният управител.

Руското министерство на отбраната не съобщи за свалени над Воронежка област украински дронове. Ведомството обикновено дава информация колко дронове унищожават силите на противовъздушната отбрана, а не колко изстрелва Украйна.

Министерството съобщи, че общо 44 украински дрона са били унищожени или прехванати през тази нощ, включително 43 над граничната Брянска област и един над Ростовска област в южната част на Русия. Киев не е коментирал още атаката.

Силни взривове отекнаха в руската Воронежка област, каква е ситуацията там (СНИМКИ/ВИДЕО)

Украйна засили ударите си с дронове и ракети с голям обсег навътре в територията на Русия, поразявайки нефтопреработвателни заводи, депа и логистични центрове, които според нея захранват военната машина на Кремъл. Москва нарича атаките тероризъм, докато Киев твърди, че те са легитимни действия на самоотбрана във войната, която Русия започна с пълномащабната си инвазия в Украйна през февруари 2022 г.

Източник: БТА/Светослав Танчев    
Запорожие Русия Украйна
<p>Откриха 20-годишната Стефани, какво е състоянието ѝ</p>
Откриха 20-годишната Стефани, какво е състоянието ѝ

Изнасилена, предадена, но оцеляла:
Изнасилена, предадена, но оцеляла: "Мис Баба" Дони Василева пред Мон Дьо

5 фатални грешки на шофьора, които убиват двигателя
5 фатални грешки на шофьора, които убиват двигателя

Четири зодии ще имат невероятна 2026 г.: Очаква ги прераждане
Четири зодии ще имат невероятна 2026 г.: Очаква ги прераждане

