Русия съобщи за нова голяма победа в украинската Запорожка област

Р уските въоръжени сили са превзели селището Рибне в украинската Запорожка област, съобщиха от руското министерство на отбраната, цитирано от Ройтерс.

Агенцията отбелязва, че не е била в състояние да потвърди тази информация от бойното поле чрез независими източници.

Междувременно украинска атака с дронове през нощта временно прекъсна електроснабдяването и отоплението в югозападния руски град Воронеж, съобщи тази сутрин областният управител Александър Гусев в приложението Telegram, предаде Ройтерс.

Няма жертви при атаката срещу Воронеж, административен център на по-голямата Воронежка област, каза още управителят.

Няколко украински дрона са били унищожени от системите за електронна война на руската противовъздушна отбрана, станало причина за избухване на пожар в комунално съоръжение, който бързо е бил потушен, добави Гусев.

Мерките за безопасност са довели до малки отклонения в температурата на централното отопление в някои домове и кратковременни прекъсвания на електроснабдяването в отделни части на града, но по-късно доставките са се нормализирали, уточни областният управител.

Руското министерство на отбраната не съобщи за свалени над Воронежка област украински дронове. Ведомството обикновено дава информация колко дронове унищожават силите на противовъздушната отбрана, а не колко изстрелва Украйна.

Министерството съобщи, че общо 44 украински дрона са били унищожени или прехванати през тази нощ, включително 43 над граничната Брянска област и един над Ростовска област в южната част на Русия. Киев не е коментирал още атаката.

Украйна засили ударите си с дронове и ракети с голям обсег навътре в територията на Русия, поразявайки нефтопреработвателни заводи, депа и логистични центрове, които според нея захранват военната машина на Кремъл. Москва нарича атаките тероризъм, докато Киев твърди, че те са легитимни действия на самоотбрана във войната, която Русия започна с пълномащабната си инвазия в Украйна през февруари 2022 г.