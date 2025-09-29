Свят

Проевропейска победа в Молдова - вотът показа решимост срещу Русия

​Ръководителите на институциите на ЕС поздравиха Молдова за резултата от изборите

29 септември 2025, 12:40
Проевропейска победа в Молдова - вотът показа решимост срещу Русия
П роевропейската Партия на действието и солидарността (ПДС) печели над 50 процента от гласовете на произведените вчера парламентарни избори в Молдова. Това показват резултатите при обработени 99,91 процента от протоколите, съобщи Централната избирателна комисия (ЦИК).

Според предварителните резултати ПДС, чийто неформален лидер е президентката Мая Санду, е получила 50,16 процента.

Опозиционният "Патриотичен блок", съставен от четири проруски партии, е на второ място с 24,19 на сто, показват предварителните резултати.

Блокът "Алтернатива" е с резултат от 7,97 процента, "Нашата партия" на Ренато Усатъй е получила 6,2 процента, а партия "Демокрация вкъщи" е спечелила 5,6 процента от гласовете.

Според предварителните резултати, обявени от ЦИК на Молдова, останалите партии, коалиции и независими кандидати не са получили достатъчно гласове, за да излъчат представители в 101-местния законодателен орган. 

Прагът за представителство в парламента е 5 процента за партии, 7 процента за коалиции и 2 процента за независими кандидати. 

Според данните на ЦИК избирателната активност е била 52,18 на сто.

  • ​Ръководителите на институциите на ЕС поздравяват Молдова за резултата от вчерашните избори

Ръководителите на институциите на ЕС поздравиха Молдова с постове в социалната мрежа "Екс" по повод вчерашните избори, спечелени от проевропейската Партия на действието и солидарността.

Вратата ни е отворена, написа по този повод председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен. Тя обещава ЕС да бъде с Молдова на всяка крачка по европейския път на страната. Фон дер Лайен отбелязва, че опитите за всяване на страх и разделение в Молдова не са попречили на избирателите да подкрепят пътя към Европа, демокрация и свобода.

Бъдещето на Молдова е в ЕС, написа председателят на Европейския парламент Роберта Мецола. Тя определя изборите като историческа стъпка напред по пътя към демокрация, надежда и възможности. 

Посланието на гражданите на Молдова е ясно - демокрация, реформи, европейско бъдеще, въпреки натиска и намесата от Русия, написа председателят на Европейския съвет Антонио Коща.

Въпреки огромните усилия на Русия да разпространява дезинформация и да купува гласове, няма сила, която да спре хората, търсещи свобода, написа върховният представител на ЕС по външната политика и сигурността Кая Калас.

  • Редица европейски лидери също поздравиха Молдова

Франция подкрепя Молдова в стремежа ѝ към европейско бъдеще, написа днес френският президент Еманюел Макрон в социалната мрежа "Екс", предаде Ройтерс.

Френският лидер приветства победата на парламентарните избори в Молдова на проевропейската управляваща Партия на действието и солидарността, основана от молдовската президентка Мая Санду.

Френският външен министър Жан-Ноел Баро днес също приветства резултата от парламентарните избори в Молдова.

"Нищо не може да спре народ, който избира демокрацията и свободата. Дори и отчаяните опити за намеса от чужда сила. Франция братски приветства суверенния избор на молдовския народ да потвърди решимостта си да върви към Европа", написа Баро в "Екс".

Румънският премиер Илие Боложан изпрати поздравително послание до молдовските гласоподаватели за избирателната активност на парламентарните избори в неделя и до властите в Кишинев за "образцовия" начин, по който е било организирано гласуването, предаде Аджерпрес. Боложан заяви, че мястото на Република Молдова е "в голямото европейско семейство".

"От все сърце поздравявам гражданите на Република Молдова за тяхната образцова мобилизация на вчерашните парламентарни избори и за гласуването в европейска посока", написа Боложан в профила си във Фейсбук. "Искам да отправя специални поздравления към властите на Молдова за образцовия начин, по който организираха изборите и за това как устояха на натиска, насочен към подкопаване на волята на народа. В крайна сметка, както е в истинските демокрации, именно народният вот беше решаващ".

Той подчерта, че мястото на Молдова е "в голямото европейско семейство".

"Лично от мое име, както и от името на румънското правителство, ние ще подкрепим Молдова по този път. Поздравления, Република Молдова", каза още румънският премиер.

Лидерите на Франция, Германия и Полша днес поздравиха Молдова за "ангажимента на страната към демокрацията" и обвиниха Русия за "безпрецедентна намеса" в изборите през уикенда, предаде Ройтерс.

Проевропейската управляваща партия в Молдова спечели гръмка победа над съперниците си, подкрепяни от Русия на парламентарните избори, а резултатите демонстрират желанието на страната да се присъедини към ЕС и да излезе от орбитата на Москва.

"Поздравяваме молдовското общество и властите за мирното провеждане на изборите, въпреки безпрецедентната намеса на Русия, включително чрез схеми за купуване на гласове и дезинформация", заявиха в съвместно изявление  германският канцлер Фридрих Мерц и полският премиер Доналд Туск.

  • Молдовски медии: Гражданите гласуваха стратегически и потвърдиха европейската посока на Молдова

Молдовската телевизия TV8 посочва, че ПДС се очаква да разполага с по-малко мандати в парламента в сравнение с 2021 г., но ще може да състави самостоятелно правителство. Според предварителните резултати ПДС ще има 55 мандата в 101-местния парламент, проруският Патриотичен блок ще разполага с 26 мандата, блокът „Алтернатива“ – с осем мандата, а „Нашата партия“ на Ренато Усатъй и партия „Демокрация вкъщи“ ще имат по шест мандата, отбелязва медията. 

След предишните парламентарни избори проевропейската ПДС разполагаше с 63 места в парламента, припомня TV8.

Патриотичният блок също е загубил места спрямо предишните избори, когато партиите, които го съставляват, разполагаха с общо 32 мандата, отбелязват местните медии.

Останалите партии, коалиции и независими кандидати, участвали в изборите, не са получили достатъчно гласове, за да излъчат представители в парламента, където прагът е 5 процента за партии, 7 процента за коалиции и 2 процента за независими кандидати.

Партията на действието и солидарността бе предпочетена и в столицата Кишинев, където кмет е един от лидерите на блока „Алтернатива“ Йон Чебан, отбелязват молдовските медии. Над 52 процента от избирателите в Кишинев са подкрепили ПДС, чийто неформален лидер е президентката Мая Санду. Блокът „Алтернатива“ на кмета Чебан е получил в Кишинев само 14,5 процента.

Молдовските медии информират също, че избирателната активност вчера е била 52,18 процента и припомнят, че на президентските избори в края на миналата година активността бе 54,34 на сто на втория тур, а на парламентарните избори през 2021 г. – 52,3 процента.

Медиите обръщат внимание и на резултатите в някои райони на страната. В Приднестровието - сепаратистки проруски регион, който обяви международно непризната независимост през 1992 г., мнозинството от хората (51 процента) са гласували за "Патриотичния блок", който подкрепя по-близките връзки с Москва. Русия поддържа контингент от около 1500 войници в Приднестровието. ПДС е на второ място там с 29,89 процента, а блокът „Алтернатива“ е събрал 8,9 на сто.

Над 600 молдовски избиратели са гласували в Украйна, информират местните медии. Гласувалите в двете секции в Киев и в Одеса са избрали категорично ПДС – 78,76 процента. За „Патриотичния блок“ са гласували 9,48 процента от молдовските избиратели в Украйна, съобщават медиите в Кишинев.

В автономния район Гагаузия "Патриотичният блок" печели убедително с 82,35 процента от подадените там бюлетини. Блокът „Алтернатива“ е на второ място в Гагаузия, с 11,47 процента, а на трето е Партия на действието и солидарността с 3,19 на сто.

В Тараклия също печели „Патриотичният блок“ със 79,51 процента от подадените там гласове. На второ място е блокът „Алтернатива“ с 10,5 процента, а Партията на действието и солидарността е получила в Тараклия 6,1 процента.

Протоколите от избирателните секции сега ще бъдат изпратени и обработени чрез централизираната автоматична система „Избори“, след което избирателните секции разполагат с 48 часа, за да ги изпратят на ЦИК, която ще обяви окончателните резултати, информират още медиите в Кишинев.

Източник:  БТА, София Георгиева    
Молдова Парламентарни избори Партия на действието и солидарността Мая Санду Проевропейска партия Проруски блок ЦИК на Молдова Изборни резултати Избирателна активност Молдовски парламент
