Проевропейска победа в Молдова - вотът показа решимост срещу Русия

П роевропейската Партия на действието и солидарността (ПДС) печели над 50 процента от гласовете на произведените вчера парламентарни избори в Молдова. Това показват резултатите при обработени 99,91 процента от протоколите, съобщи Централната избирателна комисия (ЦИК).

Според предварителните резултати ПДС, чийто неформален лидер е президентката Мая Санду, е получила 50,16 процента.

Опозиционният "Патриотичен блок", съставен от четири проруски партии, е на второ място с 24,19 на сто, показват предварителните резултати.

Блокът "Алтернатива" е с резултат от 7,97 процента, "Нашата партия" на Ренато Усатъй е получила 6,2 процента, а партия "Демокрация вкъщи" е спечелила 5,6 процента от гласовете.

Според предварителните резултати, обявени от ЦИК на Молдова, останалите партии, коалиции и независими кандидати не са получили достатъчно гласове, за да излъчат представители в 101-местния законодателен орган.

Прагът за представителство в парламента е 5 процента за партии, 7 процента за коалиции и 2 процента за независими кандидати.

Според данните на ЦИК избирателната активност е била 52,18 на сто.​

​Ръководителите на институциите на ЕС поздравяват Молдова за резултата от вчерашните избори

Ръководителите на институциите на ЕС поздравиха Молдова с постове в социалната мрежа "Екс" по повод вчерашните избори, спечелени от проевропейската Партия на действието и солидарността.

Вратата ни е отворена, написа по този повод председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен. Тя обещава ЕС да бъде с Молдова на всяка крачка по европейския път на страната. Фон дер Лайен отбелязва, че опитите за всяване на страх и разделение в Молдова не са попречили на избирателите да подкрепят пътя към Европа, демокрация и свобода.

🇲🇩 Moldova, you've done it again.

No attempt to sow fear or division could break your resolve.



You made your choice clear:

Europe. Democracy. Freedom.



Our door is open. And we will stand with you every step of the way.

The future is yours.

Бъдещето на Молдова е в ЕС, написа председателят на Европейския парламент Роберта Мецола. Тя определя изборите като историческа стъпка напред по пътя към демокрация, надежда и възможности.

The future of Moldova is in Europe! 🇪🇺🇲🇩



On this historic step forward, the people of Moldova have chosen the path of democracy, hope and opportunities.



They have chosen Europe.



Europa este Moldova. Moldova este Europa.

Посланието на гражданите на Молдова е ясно - демокрация, реформи, европейско бъдеще, въпреки натиска и намесата от Русия, написа председателят на Европейския съвет Антонио Коща.

The people of Moldova have spoken and their message is loud and clear.



They chose democracy, reform, and a European future, in the face of pressure and interference from Russia



The EU stands with Moldova. Every step of the way. 🇲🇩🇪🇺

Въпреки огромните усилия на Русия да разпространява дезинформация и да купува гласове, няма сила, която да спре хората, търсещи свобода, написа върховният представител на ЕС по външната политика и сигурността Кая Калас.

Moldova's vote is a clear yes to a European future.



Despite Russia's massive efforts to spread disinformation and buy votes, no force can stop a people committed to freedom.



We stand with Moldova on their path to the EU.

Редица европейски лидери също поздравиха Молдова

Франция подкрепя Молдова в стремежа ѝ към европейско бъдеще, написа днес френският президент Еманюел Макрон в социалната мрежа "Екс", предаде Ройтерс.

Френският лидер приветства победата на парламентарните избори в Молдова на проевропейската управляваща Партия на действието и солидарността, основана от молдовската президентка Мая Санду.

În ciuda încercărilor de interferență și a presiunilor, alegerea poporului Republicii Moldova s-a afirmat cu forță.



Franța este alături de Moldova în proiectul său european și în elanul său de libertate și suveranitate.

Френският външен министър Жан-Ноел Баро днес също приветства резултата от парламентарните избори в Молдова.

"Нищо не може да спре народ, който избира демокрацията и свободата. Дори и отчаяните опити за намеса от чужда сила. Франция братски приветства суверенния избор на молдовския народ да потвърди решимостта си да върви към Европа", написа Баро в "Екс".

Rien n'arrête un peuple qui choisit la démocratie et la liberté. Pas mêmes les tentatives désespérées d'ingérence étrangère.



La France salue en fraternité le choix souverain du peuple moldave de confirmer sa volonté de se tourner vers l'Europe.

Румънският премиер Илие Боложан изпрати поздравително послание до молдовските гласоподаватели за избирателната активност на парламентарните избори в неделя и до властите в Кишинев за "образцовия" начин, по който е било организирано гласуването, предаде Аджерпрес. Боложан заяви, че мястото на Република Молдова е "в голямото европейско семейство".

"От все сърце поздравявам гражданите на Република Молдова за тяхната образцова мобилизация на вчерашните парламентарни избори и за гласуването в европейска посока", написа Боложан в профила си във Фейсбук. "Искам да отправя специални поздравления към властите на Молдова за образцовия начин, по който организираха изборите и за това как устояха на натиска, насочен към подкопаване на волята на народа. В крайна сметка, както е в истинските демокрации, именно народният вот беше решаващ".

Той подчерта, че мястото на Молдова е "в голямото европейско семейство".

"Лично от мое име, както и от името на румънското правителство, ние ще подкрепим Молдова по този път. Поздравления, Република Молдова", каза още румънският премиер.

M O L D O V A 🇲🇩



Ilie Bolojan, Prime Minister of Romania: "I heartily congratulate the citizens of the Republic of Moldova for their exemplary mobilization and vote in the European direction"

Лидерите на Франция, Германия и Полша днес поздравиха Молдова за "ангажимента на страната към демокрацията" и обвиниха Русия за "безпрецедентна намеса" в изборите през уикенда, предаде Ройтерс.

Проевропейската управляваща партия в Молдова спечели гръмка победа над съперниците си, подкрепяни от Русия на парламентарните избори, а резултатите демонстрират желанието на страната да се присъедини към ЕС и да излезе от орбитата на Москва.

"Поздравяваме молдовското общество и властите за мирното провеждане на изборите, въпреки безпрецедентната намеса на Русия, включително чрез схеми за купуване на гласове и дезинформация", заявиха в съвместно изявление германският канцлер Фридрих Мерц и полският премиер Доналд Туск.

Молдовски медии: Гражданите гласуваха стратегически и потвърдиха европейската посока на Молдова

Молдовската телевизия TV8 посочва, че ПДС се очаква да разполага с по-малко мандати в парламента в сравнение с 2021 г., но ще може да състави самостоятелно правителство. Според предварителните резултати ПДС ще има 55 мандата в 101-местния парламент, проруският Патриотичен блок ще разполага с 26 мандата, блокът „Алтернатива“ – с осем мандата, а „Нашата партия“ на Ренато Усатъй и партия „Демокрация вкъщи“ ще имат по шест мандата, отбелязва медията.

След предишните парламентарни избори проевропейската ПДС разполагаше с 63 места в парламента, припомня TV8.

Патриотичният блок също е загубил места спрямо предишните избори, когато партиите, които го съставляват, разполагаха с общо 32 мандата, отбелязват местните медии.

Останалите партии, коалиции и независими кандидати, участвали в изборите, не са получили достатъчно гласове, за да излъчат представители в парламента, където прагът е 5 процента за партии, 7 процента за коалиции и 2 процента за независими кандидати.

Партията на действието и солидарността бе предпочетена и в столицата Кишинев, където кмет е един от лидерите на блока „Алтернатива“ Йон Чебан, отбелязват молдовските медии. Над 52 процента от избирателите в Кишинев са подкрепили ПДС, чийто неформален лидер е президентката Мая Санду. Блокът „Алтернатива“ на кмета Чебан е получил в Кишинев само 14,5 процента.

Молдовските медии информират също, че избирателната активност вчера е била 52,18 процента и припомнят, че на президентските избори в края на миналата година активността бе 54,34 на сто на втория тур, а на парламентарните избори през 2021 г. – 52,3 процента.

Медиите обръщат внимание и на резултатите в някои райони на страната. В Приднестровието - сепаратистки проруски регион, който обяви международно непризната независимост през 1992 г., мнозинството от хората (51 процента) са гласували за "Патриотичния блок", който подкрепя по-близките връзки с Москва. Русия поддържа контингент от около 1500 войници в Приднестровието. ПДС е на второ място там с 29,89 процента, а блокът „Алтернатива“ е събрал 8,9 на сто.

Над 600 молдовски избиратели са гласували в Украйна, информират местните медии. Гласувалите в двете секции в Киев и в Одеса са избрали категорично ПДС – 78,76 процента. За „Патриотичния блок“ са гласували 9,48 процента от молдовските избиратели в Украйна, съобщават медиите в Кишинев.

В автономния район Гагаузия "Патриотичният блок" печели убедително с 82,35 процента от подадените там бюлетини. Блокът „Алтернатива“ е на второ място в Гагаузия, с 11,47 процента, а на трето е Партия на действието и солидарността с 3,19 на сто.

В Тараклия също печели „Патриотичният блок“ със 79,51 процента от подадените там гласове. На второ място е блокът „Алтернатива“ с 10,5 процента, а Партията на действието и солидарността е получила в Тараклия 6,1 процента.

Протоколите от избирателните секции сега ще бъдат изпратени и обработени чрез централизираната автоматична система „Избори“, след което избирателните секции разполагат с 48 часа, за да ги изпратят на ЦИК, която ще обяви окончателните резултати, информират още медиите в Кишинев.