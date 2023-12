Марк Рюте за атаките срещу Украйна: Русия няма да спре

Р усия няма да спре да атакува Украйна. Това написа нидерландският премиер в оставка Марк Рюте в социалната мрежа “Екс”, предаде Националната информационна агенция на Нидерландия АНП. „За пореден път Русия причинява множество цивилни жертви“, заяви Рюте по повод скорошната широкомащабна атака с ракети и дронове на Русия.

Terrible reports coming out of Ukraine about unprecedented Russian airstrikes on schools, residential buildings, shopping centres and a maternity clinic. Once again, Russia has killed and injured a large number of civilians. Russia is not stopping.



