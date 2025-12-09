Русия: Силите на Москва напредват в Украйна и атакуват обкръжените в Мирноград украински части

Н ачалникът на генералния щаб на руските въоръжени сили Валерий Герасимов заяви днес, че те напредват по цялата фронтова линия в Украйна и сега основната им цел е да ликвидират на украински части, които са обкръжени в Мирноград, предаде Ройтерс.

Герасимов посети команден пункт на руската армия, за да се срещна с офицери от групировката "Център", която воюва в украинската Днепропетровска област. Началникът на генералния щаб каза, че президентът Владимир Путин е наредил да бъдат ликвидирани украинските сили в Мирноград, чието население преди войната възлизаше на около 46 000 души.

По думите на Герасимов Русия контролира над 30% от сградите в Мирноград, който е наричан от Москва със съветското си име Димитров.

🤯😳 Wow! Now that’s what I call a strike!



Russian forces leveled a building full of Kiev forces in downtown Mirnograd with a guided Tornado-S missile, according to the Telegram channel “Z Committee + SVO maps.” pic.twitter.com/7Cz8YbjUza — MD (@distant_earth83) December 8, 2025

Русия казва, че е превзела целия град Покровск, който нарича с името му от съветско време – Красноармейск. Освен това руската армия твърди, че е обградила украински части в Мирноград, който Русия нарича Димитров.

Украйна многократно отхвърли руските твърдения, че Покровск е паднал и заявява, че все още държи под контрол част от града, както и че украинските сили в Мирноград продължават да се сражават.

В момента Русия контролира 19,2% от територията на Украйна, включително полуостров Крим, който анексира през 2014 г., Луганска област, над от 80% от Донецка област и около 75% от Херсонска и Запорожка област, както и части от областите Харковска, Сумска, Николаевска и Днепропетровска област.

#WarData

⚡️ The AFU employ retreat-blocking detachments and shoot soldiers who attempt to leave their positions in the city of Dimitrov (Mirnograd), according to the commander of the 9th Brigade of the 51st Guards Army with the call sign "Malyok". pic.twitter.com/dHAiOiCtlX — News of Donbass (@News_of_Donbass) December 9, 2025

Украйна твърди, че удържа отбранителните си линии и принуждава Русия да плаща висока цена за териториалните придобивки, които Киев определя като сравнително скромни.

Путин заяви миналата седмица, че ако украинските сили не се изтеглят от Донбас, Русия ще поеме пълен контрол върху региона със сила.

Киев категорично отхвърля възможността да направи териториални отстъпки.