Съпруга на украински военнопленник: Русия краде и продава органите на мъртви затворници

Р усия краде и продава органите на мъртви затворници. Това твърди съпругата на украински военнопленник.

(Във видеото може да научите повече за: Киев разследва предполагаемо обезглавяване на украински военнопленник)

Според новите зловещи разкрития няколко трупа на загинали войници, върнати от силите на руския президент Владимир Путин в Украйна, са с липсващи жизненоважни органи.

Лариса Салаева, съпруга на военнопленник и ръководител на кампанийната група „Свобода за защитниците на Мариупол“, заяви:

„Вече е добре известно, че получаваме тела на измъчвани затворници по време на размяна“.

„Получаваме не само измъчвани тела, но и тела, за съжаление, без органи“, продължава тя.

По време на среща в Анкара между представители на семействата на военнопленници и посланика на Украйна в Турция Василий Боднар, Салаева заяви, че според нея това потвърждава, че черният пазар за трансплантация на органи в Руската федерация е активен.

