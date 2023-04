Русия започва разследване на видеозаписа с обезглавения украински военнопленник

Г лавната прокуратура на Русия заяви, че е започнала разследване във връзка с публикувания в интернет пространството видеозапис, на който се вижда предполагаемо обезглавяване на украински военнопленник, съобщи Ройтерс.

"За да се прецени достоверността на тези материали и да се вземе подходящо решение, те бяха предадени на разследващите органи за проверка", се казва в комюникето.

По-рано президентът на Украйна Володимир Зеленски призова за минута мълчание участниците на събитие във Вашингтон заради разпространяването на видео, предаде ДПА.

Сега ви моля да почетете с минута мълчание паметта на украинския войник, чиято смърт светът видя вчера, и паметта на всички наши хора, чиито живот беше отнет от руските нашественици, каза Зеленски по видеовръзка по време на „кръгла маса“ за Украйна в рамките на пролетните срещи на Международния валутен фонд и Световната банка.

Украйна: Русия е по-лоша от групировката "Ислямска държава"

Той припомни и други украински жертви на войната на Русия в Украйна, а след това направи кратка пауза.

В момента Украйна преживява буря от емоции, каза Зеленски. Знаете, че руската армия се опитва да превърне това ниво на насилие и зверства в нещо обикновено на цялата украинска територия.

Дългата история на руската безнаказаност трябва най-после да спре, настоя Зеленски. Всеки ден в Украйна „мъже и жени, възрастни и деца…умират от ръцете на Русия“, подчерта украинският лидер.

Късно във вторник в интернет се появи видеоклип от минута и половина, който показва как руски войници обезглавяват с нож украински военнопленник. Кремъл заяви, че кадрите, които се разпространяват в социалните мрежи, са ужасни, но тяхната автентичност трябва да бъде проверена. Тъй като в кадър има дървета със зелени листа, най-вероятно видеото е заснето миналата година.

A horrific video of Russian troops decapitating a Ukrainian prisoner of war is circulating online. It’s absurd that Russia, which is worse than ISIS, is presiding over the UNSC. Russian terrorists must be kicked out of Ukraine and the UN and be held accountable for their crimes.