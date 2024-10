Русия изпраща ядрените си войски в Украйна

М осква разполага войници от своите стратегически ракетни сили, специализиращи в управление на ядрено оръжие, в Украйна. Решението идва на фона на намаляващия военен персонал в руската офанзива срещу съседната страна. Според украинската медия Militarnyi, тези войници ще изпълняват ролята на пехота в руските военни действия.

Според съобщенията частите са сформирани в края на лятото и вече участват в бойни действия. Докладът уточнява, че е малко вероятно сред тях да има специалисти, отговарящи пряко за ядреното въоръжение, а по-скоро помощен персонал.

The United States, Russia, the United Kingdom, France, China, India, Pakistan, Israel and the Democratic People’s Republic of Korea (DPRK, or North Korea) possessed approximately 13 080 nuclear weapons, of which 3825 were deployed with operational forces. pic.twitter.com/9NJgdBc3vQ