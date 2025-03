Русия изолирана в опитите си да подкрепи Додик за Босна и Херцеговина

П осланикът на Босна и Херцеговина в ООН Златко Лагумджия заяви, че на закрити консултации в петък Съветът за сигурност на Световната организация е дал ясна подкрепа за действията на върховния представител на международната общност в страната Кристиан Шмит и за военната мисия на ЕС „Алтеа“, предаде ХИНА.

От друга страна Русия е останала изолирана в усилията си да подкрепи президента на Република Сръбска Милорад Додик, каза дипломатът през „Дневни Аваз“.

Закритите консултации са били проведени по искане на Словения, която е непостоянна членка на Съвета за сигурност, заради политическата криза в Босна и Херцеговина, след като срещу Додик беше издадена присъда поради отказа му да се съобрази с решенията на върховния представител.

В отговор Република Сръбска, съставна част на Босна и Херцеговина, прие серия от закони в противоречие с конституцията на страната.

