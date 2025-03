Напрежението се покачва: Какво се случва в Босна

Б осненската прокуратура разпореди на полицията да арестува лидера на босненските сърби Милорад Додик и двама негови помощници заради това, което беше определено като „атака срещу конституционния ред“.

Решението, взето в сряда, последва отказа на Додик, премиера на Република Сръбска Радован Вишкович и председателя на парламента Ненад Стевандич да се явят на два последователни разпита.

Паралелно с това Додик вече е осъден на една година затвор и му е наложена забрана да заема публична длъжност заради нарушаване на решенията на Кристиан Шмид – международния представител, натоварен с надзора върху мирното споразумение, сложило край на войната в Босна през 90-те години.

Засилващото се напрежение

Sanctions and measures against Milorad #Dodik and his entourage can be a useful tool of threat and a signal to those in his inner and wider circle who can stop him. But for them to be effective, they must be credible.



When Dodik attempted to implement a similar plan in… pic.twitter.com/8YYk77c9XT