Русия и Украйна си размениха по още 307 военнопленници

Р усия и Украйна продължиха най-мащабната размяна на военнопленници досега, като всяка от страните освободи по още 307 души, съобщи днес руското министерство на отбраната, цитирано от ДПА.

Ведомството заяви, че размяната на военнопленници ще продължи, предаде Ройтерс.

Историческа размяна на пленници между Русия и Украйна

Президентът на Украйна Володимир Зеленски потвърди, че още 307 украински военнопленници са се завърнали у дома в рамките на договорената с Русия размяна.

#Ukraine and #Russia have conducted another prisoner exchange. 307 for 307, — Zelenskyy



We expect a continuation tomorrow pic.twitter.com/ecep3u9KEA