Украинските ВВС са свалили 9 руски дрона и 3 ракети

Р усия e изстреляла през изминалата нощ 14 атакуващи дрона и бараж от ракети срещу Украйна, като системите за противовъздушна отбрана са унищожили девет дрона и три управляеми ракети над Харковска и Днепропетровска област, съобщиха днес военновъздушните сили на Украйна, предаде Ройтерс.

⚡Air Force: Ukraine downs 9 drones, 3 missiles overnight.



Ukrainian air defense units destroyed nine of the 14 attack drones Russia launched overnight, and three Kh-59 guided air missiles, the Air Force reported on Feb. 26.https://t.co/SjJrKVOk5p