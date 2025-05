Русия атакува Украйна часове след предложението на Путин

Р усия изпрати повече от 100 безпилотни летателни апарата срещу Украйна през нощта, малко след изтичането на тридневното примирие, обявено от Москва, съобщиха украинските военновъздушни сили, цитирани от Франс прес, предаде БТА.

„През нощта на 11 май врагът атакува със 108 бойни дрона „Шахед“ и други видове безпилотни летателни апарати“,

заявиха украинските военновъздушни сили, като уточниха, че 60 от тях са били свалени.

Вчера вечерта в много украински области, включително и в Киев, прозвучаха сирени за въздушна тревога. Кметът Виталий Кличко призова гражданите да потърсят убежище в бункери, докато над Одеска, Харковска и Днепропетровска област също бяха регистрирани атаки с дронове, предаде ДПА.

