Румъния вдигна изтребители заради руски удари по украинска пристанищна инфраструктура по Дунав

Ч етири изтребителя са били вдигнати от летища в Румъния през изминалата нощ, след като са били засечени руски удари по украинска пристанищна инфраструктура на река Дунав, съобщи Аджерпрес.

В съобщение на румънското Министерство на националната отбрана се казва, че в 0:17 ч. след полунощ съгласно с процедурите за еър полисинг от военновъздушната база Фетещ са излетели два изтребителя F-16.

În noaptea dintre 3 spre 4 noiembrie, forţele 🇷🇺 au executat 2 atacuri asupra infrastructurii portuare 🇺🇦 situate pe fluviul Dunărea.

Au fost observate numeroase explozii pe malul 🇺🇦.

Nu au fost detectate pătrunderi neautorizate în spațiul aerian al 🇷🇴.https://t.co/QSaUJMtele pic.twitter.com/UJdQ6zo4se — MApN (@MApNRomania) November 4, 2025

По-късно, в 2:45 ч., от военновъздушната база „Михаил Когълничану“ са излетели и два германски изтребителя „Юрофайтър“ за наблюдение и гарантиране на сигурността на румънското въздушно пространство.

Румъния вдигна по тревога изтребители F-16, активира RO-Alert

Командирите на операцията са имали разрешение да открият огън по въздушни цели, ако те навлязат в румънското въздушно пространство и застрашат безопасността на гражданите, се казва в съобщението, в което се уточнява, че не е било регистрирано навлизане в националното пространство на Румъния и не са открити отломки на румънска територия.

Министерството на отбраната в Букурещ отново осъжда нападенията на Руската федерация над украинска цивилна инфраструктура и я определя като сериозно нарушение на международното право и заплаха за регионалната сигурност.