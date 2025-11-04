Свят

Румъния вдигна изтребители заради руски удари по украинска пристанищна инфраструктура по Дунав

Министерството на отбраната в Букурещ отново осъжда нападенията на Руската федерация над украинска цивилна инфраструктура

4 ноември 2025, 11:14
Румъния вдигна изтребители заради руски удари по украинска пристанищна инфраструктура по Дунав
Ч етири изтребителя са били вдигнати от летища в Румъния през изминалата нощ, след като са били засечени руски удари по украинска пристанищна инфраструктура на река Дунав, съобщи Аджерпрес.

В съобщение на румънското Министерство на националната отбрана се казва, че в 0:17 ч. след полунощ съгласно с процедурите за еър полисинг от военновъздушната база Фетещ са излетели два изтребителя F-16.

По-късно, в 2:45 ч., от военновъздушната база „Михаил Когълничану“ са излетели и два германски изтребителя „Юрофайтър“ за наблюдение и гарантиране на сигурността на румънското въздушно пространство.

Румъния вдигна по тревога изтребители F-16, активира RO-Alert

Командирите на операцията са имали разрешение да открият огън по въздушни цели, ако те навлязат в румънското въздушно пространство и застрашат безопасността на гражданите, се казва в съобщението, в което се уточнява, че не е било регистрирано навлизане в националното пространство на Румъния и не са открити отломки на румънска територия.

Министерството на отбраната в Букурещ отново осъжда нападенията на Руската федерация над украинска цивилна инфраструктура и я определя като сериозно нарушение на международното право и заплаха за регионалната сигурност.

