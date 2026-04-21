Двама тийнейджъри бяха убити при стрелба в парк в САЩ, има и ранени

По данни на полицията са стреляли няколко души, включително някои от пострадалите

21 април 2026, 07:24
Двама тийнейджъри бяха убити при стрелба в парк в САЩ, има и ранени
Източник: AP/БТА

Д вама тийнейджъри бяха убити, а петима ранени след като планиран бой между младежи прерасна в престрелка в парк в щата Северна Каролина, съобщиха местните власти, цитирани от "Асошиейтед прес".

Началникът от полицията в Уинстън-Сейлем Кевин Бърнс каза, че двама младежи на 16 и 17 години са издъхнали, след като са били смъртоносно простреляни около 10:00 ч. местно време в парка "Лейнбач" близо до местно училище.

Други петима на възраст между 14 и 19 години са били ранени при престрелката, посочи по време на пресконференция полицейският служител.

Четирима от ранените са момичета, съобщиха властите.

По данни на полицията са стреляли няколко души, включително някои от ранените. Засега няма задържани, а разследването продължава, посочва АП.

Източник: БТА/Алексей Маргоевски    
