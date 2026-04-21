Двама тийнейджъри бяха убити при стрелба в парк в САЩ, има и ранени

Д вама тийнейджъри бяха убити, а петима ранени след като планиран бой между младежи прерасна в престрелка в парк в щата Северна Каролина, съобщиха местните власти, цитирани от "Асошиейтед прес".

16 ранени при стрелба в парк в Ню Орлийнс

Началникът от полицията в Уинстън-Сейлем Кевин Бърнс каза, че двама младежи на 16 и 17 години са издъхнали, след като са били смъртоносно простреляни около 10:00 ч. местно време в парка "Лейнбач" близо до местно училище.

Петима загинали при стрелба в Северна Каролина

Други петима на възраст между 14 и 19 години са били ранени при престрелката, посочи по време на пресконференция полицейският служител.

Четирима от ранените са момичета, съобщиха властите.

Стрелба в чикагски парк, има много ранени

По данни на полицията са стреляли няколко души, включително някои от ранените. Засега няма задържани, а разследването продължава, посочва АП.