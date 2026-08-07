Свят

САЩ готвят да ударят Путин със санкции

Сенатът в САЩ прие пакет от нови санкции срещу Русия

Николай Киров Николай Киров

7 август 2026, 21:20
САЩ готвят да ударят Путин със санкции
Източник: iStock/Getty Images

С енатът на САЩ прие днес с голямо мнозинство пакет от нови санкции срещу Русия. В подкрепа на санкциите гласуваха 86 сенатори, а против -11.

Наказателните мерки взимат по-специално под прицел индустрията руската петролна индустрия.

Пакетът от мерки предвижда санкции срещу държави, които продължават да купуват руски петрол, природен газ и други руски суровини, с цел да бъдат ограничени приходите, с които Кремъл финансира войната си в Украйна. Това е най-сериозната стъпка на Сената по отношение на войната от началото на втория президентски мандат на Доналд Тръмп, отбелязва "Асошиейтед прес".

Законопроектът с пакета от санкции, носещ името на покойния американски сенатор Линдзи Греъм, който беше републиканец и поддръжник на Украйна, дава право на президента на САЩ да налага мита върху вноса от петте най-големи купувачи на руски петрол и природен газ, сред които са Китай и Индия. Предвидени са изключения за държави, които получават под 15 процента от природния си газ от Русия и предприемат мерки за намаляване на тази зависимост.

Освен това пакетът включва санкции срещу руския президент Владимир Путин, срещу висши руски политически и военни ръководители, срещу руски финансови институции, срещу руски енергийни проекти, както и разширяване на санкциите срещу стари танкери със сменен флаг, използвани от Русия за заобикаляне на вече наложените ограничения върху износа на петрол.

Част от демократите и някои републиканци в Сената изразиха опасения, че законът дава прекалено широки правомощия на президента да налага мита, което може да доведе до по-високи цени и инфлация в САЩ. Повечето от гласувалите против окончателния текст са представители на прогресивното крило на Демократическата партия, което яростно се противопоставя на всичко, свързано с Тръмп.

В окончателния вариант на законопроекта е включена възможност президентът временно да отменя санкции или ограничения, ако убеди Конгреса, че това е в националния интерес на САЩ.

САЩ готвят нови санкции срещу Русия в памет на Линдзи Греъм

Сенатор Дарлийн Греъм, републиканка от Южна Каролина, назначена от губернатора на този щат да заеме мястото на своя покоен брат Линдзи Греъм, заяви, че той е бил решен да помогне за прекратяването на войната в Украйна.

„Това законодателство удря Путин там, където го боли“, каза тя.

По време на среща във Вашингтон със сенаторите миналата седмица президентът на Украйна Володимир Зеленски заяви, че страната му постига напредък на бойното поле, но все още се нуждае от по-голяма американска подкрепа.

Републиканският сенатор Тод Йънг от Индиана определи законопроекта като „важен морален сигнал към една уморена, но все още устояваща държава“.

Сенатор Джийн Шахийн, водещ демократ във външнополитическата комисия, заяви, че приемането на закона преди парламентарните избори в Русия ще увеличи натиска върху Путин да разгледа сериозно възможността за мирно споразумение. 

„Ако не успеем да прекъснем финансирането на военната машина, която Русия използва срещу Украйна, тя ще продължи войната“, предупреди тя.

Сенатът отхвърли поправка, внесена от републиканеца Ранд Пол и демократа Рон Уайдън, която предвиждаше премахване на новите президентски правомощия за налагане на мита. Пол заяви, че те ще струват твърде скъпо на американските данъкоплатци, а Уайдън подчерта, че не желае да предоставя на президента нови правомощия.

Сега текстът трябва да бъде гласуван в Камарата на представителите в Конгреса, но заради лятната ваканция на конгресмените, това може да стане едва в началото на септември.

Сенатът на САЩ придвижи законопроект за тежки санкции срещу Русия

Още през юни Камарата на представителите прие отделен законопроект, предвиждащ помощ за сигурността и възстановяването на Украйна, както и санкции срещу ключови сектори на руската икономика. Инициативата, внесена от демократите тогава, получи двупартийна подкрепа, въпреки възраженията на част от републиканското ръководство, според което тя би могла да затрудни преговорите за постигане на по-всеобхватен и по-строг пакет от санкции.

Редактор: Николай Киров
Източник: БТА, Габриела Големанска    
Санкции срещу Русия Сенат на САЩ Война в Украйна
Добави ни в предпочитани източници в Google
Последвайте ни
Киев: Не сме изпращали преднамерено никакви средства към България

Киев: Не сме изпращали преднамерено никакви средства към България

Иран: Отварянето на Ормузкия проток зависи от САЩ

Иран: Отварянето на Ормузкия проток зависи от САЩ

18-годишен е задържан за убийството на чичо си

18-годишен е задържан за убийството на чичо си

Испания въведе граничен контрол с Италия

Испания въведе граничен контрол с Италия

От Пловдив до Milan Design Week: Как ROOMSTUDIO създава български high-end дизайн

От Пловдив до Milan Design Week: Как ROOMSTUDIO създава български high-end дизайн

biss.bg
Мажоритарният собственик на VAG призова за бързо преструктуриране

Мажоритарният собственик на VAG призова за бързо преструктуриране

carmarket.bg
СССР осея арктическото си крайбрежие с ядрени фарове: Това беше отлична идея... докато не престана да бъде такава
Ексклузивно

СССР осея арктическото си крайбрежие с ядрени фарове: Това беше отлична идея... докато не престана да бъде такава

Преди 3 дни
Гореща сряда: Термометрите скачат до 38°C, жълт код за опасни жеги
Ексклузивно

Гореща сряда: Термометрите скачат до 38°C, жълт код за опасни жеги

Преди 3 дни
Тръмп с нов ултиматум към Иран: Или Ормузкият проток ще бъде отворен, или ще последва силен удар
Ексклузивно

Тръмп с нов ултиматум към Иран: Или Ормузкият проток ще бъде отворен, или ще последва силен удар

Преди 3 дни
<p>Израел отхвърли плана на Тръмп за Газа, Нетаняху постави твърдо условие</p>
Ексклузивно

Израел отхвърли плана на Тръмп за Газа, Нетаняху постави твърдо условие

Преди 3 дни
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

,

Учени разработиха рецепта за кетчуп с протеин от водорасли

Любопитно Преди 1 час

,

„Когато гръмна, се чу силно“: Жители в района на Кардам с разказ от мястото на падналия дрон

България Преди 1 час

Летателният апарат се разбил в нива със слънчоглед на около 100 метра от границата ни с Румъния

,

Обрат в Унгария: Партията на Петер Мадяр номинира Андраш Бака за президент

Свят Преди 3 часа

Кандидатът бе отстранен от Виктор Орбан през 2011 г. Опозиционната партия ФИДЕС обяви, че ще бойкотира гласуването в парламента и нарече избора нелегитимен

,

Инцидент край бреговете на Оман: Удариха кораб със снаряд, на борда избухна пожар

Свят Преди 3 часа

Пожарът на борда вече е потушен. От Британската организация за морски търговски операции потвърдиха, че корабът и екипажът са в безопасност

,

„Срам, срам!“: Опозиционна депутатка замери с яйца премиера на Косово

Свят Преди 3 часа

Скандалът избухна по време на заседание на парламента

.

Военното министерство: Дронът вероятно е украински, инцидентът не е преднамерен

България Преди 3 часа

Според анализа се касае за дрон-примамка „Майя“

,

Тайфунът „Долфин“ удари Япония: Ранени, хиляди без ток и отменени полети

Свят Преди 4 часа

Десетки хиляди сгради останаха без ток в Окинава, а летища и фериботи спряха работа. Китай се подготвя за опустошителни валежи от над 600 литра на квадратен метър

Ръст на западнонилска треска в Европа: Най-много са болните в Италия и Гърция

Ръст на западнонилска треска в Европа: Най-много са болните в Италия и Гърция

Свят Преди 4 часа

Заболяването се пренася от комари и няма специфично лечение или ваксина. Вижте какви са симптомите и как да се предпазим по време на път

.

„Той е човек с голямо сърце“: Христо Стоичков учил Луис Фонси на българска музика

Любопитно Преди 4 часа

Пуерториканската звезда сподели как Стоичков го е запознал с българската музика преди първата му среща с феновете у нас

Зеленски в Белград: Разбирам скептицизма на Вучич за ЕС, но Украйна няма време

Зеленски в Белград: Разбирам скептицизма на Вучич за ЕС, но Украйна няма време

Свят Преди 5 часа

Сръбският президент даде официална вечеря в чест на украинския си колега. Двамата обсъдиха енергетиката, инфраструктурата и подкрепата за европейския път на двете страни

Почина бащата на Лионел Меси

Почина бащата на Лионел Меси

Свят Преди 5 часа

,

Личният адвокат на Тръмп стана главен прокурор на САЩ

Свят Преди 5 часа

Кандидатурата на Тод Бланч бе подкрепена с едва 50 на 49 гласа. Назначаването на близък съюзник на Белия дом предизвика опасения за независимостта на институцията.

,

Голям пожар край езерото Гарда: Евакуираха над 200 души и десетки туристи в Италия

Свят Преди 5 часа

Сметната палата: Твърденията за конфликт на интереси на Димитър Главчев с възложените от НС одити са спекулативни

Сметната палата: Твърденията за конфликт на интереси на Димитър Главчев с възложените от НС одити са спекулативни

България Преди 6 часа

Оттам напомнят, че съгласно закона, всяко лице, заемащо публична длъжност, може да си направи самоотвод и да избегне презумпция за конфликт на интереси

Дунав се отдръпна: Плажове и древни находки излязоха наяве

Дунав се отдръпна: Плажове и древни находки излязоха наяве

България Преди 6 часа

Рекордно ниското ниво на реката край Видин и Русе разкри пясъчни ивици, останки от мамут и находка отпреди около 3000 години

Уволниха шофьор на автобус, гледал TikTok докато кара

Уволниха шофьор на автобус, гледал TikTok докато кара

България Преди 6 часа

По случая е извършена проверка, а поведението на водача е определено като недопустимо

Всичко от днес

От мрежата

13 най-чести здравословни проблеми при Немските овчарки

dogsandcats.bg

Имат ли кучетата душа? Какво казва науката

dogsandcats.bg
1

Европа гори. Колко уязвима е България при следващата екстремна гореща вълна?

sinoptik.bg
1

Специален буй ще следи за замърсявания по Дунав

sinoptik.bg

Не е нужно да заслужиш любовта: 8 напомняния за всяка жена

Edna.bg

Антонио Бандерас: Инфарктът беше най-хубавото нещо, което ми се е случвало

Edna.bg

Александър Александров: Изиграхме силни 60 минути и заслужено победихме

Gong.bg

Локо Сф върна едно попадение на ЦСКА 1948

Gong.bg

„Когато гръмна, се чу силно“: Жители в района на Кардам с разказ от мястото на падналия дрон

Nova.bg

Киев: Не сме изпращали преднамерено никакви средства към България

Nova.bg