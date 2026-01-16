Сблъсък в Белия дом: Каролайн Ливит нарече репортер „ляв наемник“

С блъсък между прессекретаря на Белия дом Каролайн Ливит и репортер относно убийството на жена от Минеаполис от агент на имиграционните служби (ICE) стана вирусен в социалните мрежи, пише Newsweek.

Найл Станидж, колумнист на The Hill, отразяващ Белия дом, беше наречен „пристрастен репортер с леви убеждения“ и „ляв наемник“ по време на размяната на реплики на пресконференция в четвъртък, след като спомена смъртни случаи в ареста на Имиграционната и митническа служба (ICE) и фаталната стрелба по Рене Гуд в свой въпрос дали агенцията прави „всичко правилно“.

Станидж започна въпроса си, като каза: „По-рано вие защитавахте агентите на ICE като цяло, а по-рано днес министърът на вътрешната сигурност (Кристи) Ноем говори пред медиите и каза, наред с други неща, че те „правят всичко правилно“. Миналата година 32 души са починали в ареста на ICE, 170 американски граждани са били задържани от ICE, а Рене Гуд беше простреляна в главата и убита от агент на ICE. Как това се равнява на твърдението, че те правят всичко правилно?“

Министерството на вътрешната сигурност (DHS) е съобщило за 32 смъртни случая на задържани през 2025 г., според прессъобщения, прегледани от Newsweek.

Правителството не следи колко американски граждани са задържани от имиграционни агенти, но ProPublica съобщи през октомври, че е открила над 170 случая, в които граждани са били задържани по време на акции и протести. Newsweek не е потвърдил този доклад.

Ливит отговори на Станидж: „Защо Рене Гуд беше, за съжаление и трагично, убита?“

Станидж попита дали тя иска неговото мнение, което тя потвърди. Тогава той каза: „Защото агент на ICE действа безразсъдно и я уби неоправдано“.

След това Ливит обвини репортера, че е „пристрастен репортер с леви убеждения“ и „ляв наемник“.

Тя добави: „Вие не сте репортер, вие се представяте за журналист в тази зала. И това е напълно ясно от предпоставката на въпроса ви. Вие и хората от медиите, които имат такива пристрастия, но се преструват, че сте журналисти – вие дори не би трябвало да седите на това място“.

Тя продължи: „Вие се преструвате, че сте журналист, но сте ляв активист. Въпросът, който току-що зададохте, и отговорът ви доказват, че сте пристрастен. Трябва да отразявате фактите. Трябва да отразявате случаите“.

.@PressSec absolutely nukes a Fake News loser:



"You're a left-wing hack. You're not a reporter. You're posing in this room as a journalist... You and the people in the media who have such biases but fake like you're a journalist — you shouldn't even be sitting in that seat." pic.twitter.com/ebZzHj7hPs — Rapid Response 47 (@RapidResponse47) January 15, 2026

Видеоклипове от срещата се разпространиха широко в X, като клип, споделен от акаунта Rapid Response на Белия дом, събра над 1,5 милиона гледания.

Докато консерватори похвалиха отговора на Ливит, журналисти и други, включително хора от левицата, застанаха в защита на Станидж, отбелязвайки, че именно Ливит е поискала неговото мнение.

Водещият на Fox News и десен активист Райли Гейнс беше сред тези, които похвалиха реакцията на Ливит, като написа в X: „Да го гледаш на живо беше дори по-добре, отколкото онлайн. Каролайн Ливит е наистина, наистина добра в работата си“.

Междувременно журналистът Мехди Хасан похвали Станидж за задаването на „важни въпроси“, добавяйки, че това е нещо, което „твърде малко хора правят“ в залата за брифинги на Белия дом.

Тактиките на агентите на ICE са под засилено обществено внимание на фона на мащабна вълна от имиграционни акции, наредени от администрацията на Тръмп в района на Туин Ситис през декември. Напрежението ескалира след фаталната стрелба по Гуд на 7 януари в Минеаполис от имиграционен агент, която предизвика национални протести срещу ICE и доведе до нарастваща подкрепа за закриването на агенцията.

Представители на администрацията на Тръмп защитиха имиграционния агент, убил Гуд, по-късно идентифициран като Джонатан Рос, заявявайки, че е действал при самозащита и че Гуд е използвала автомобила си като оръжие. Демократични представители отхвърлиха тази версия. Кметът на Минеаполис Джейкъб Фрей, демократ, заяви, че това е случай на „агент, който безразсъдно е използвал властта си, довеждайки до смъртта на човек“.

Някои демократи отговориха на стрелбата с предложения за промени в щатските закони с цел ограничаване на ICE, докато други се присъединиха към призивите за импийчмънт на Кристи Ноем. Конгресменът демократ Робин Кели официално внесе в сряда гласове за импийчмънт срещу Ноем.