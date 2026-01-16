Свят

Сблъсък в Белия дом: Каролайн Ливит нарече репортер „ляв наемник“

Сблъсък между прессекретаря на Белия дом Каролайн Ливит и репортер относно убийството на жена от Минеаполис от агент на имиграционните служби (ICE) стана вирусен в социалните мрежи

16 януари 2026, 14:49
Сблъсък в Белия дом: Каролайн Ливит нарече репортер „ляв наемник“
Каролайн Левит   
Източник: GettyImages

С блъсък между прессекретаря на Белия дом Каролайн Ливит и репортер относно убийството на жена от Минеаполис от агент на имиграционните служби (ICE) стана вирусен в социалните мрежи, пише Newsweek.

Найл Станидж, колумнист на The Hill, отразяващ Белия дом, беше наречен „пристрастен репортер с леви убеждения“ и „ляв наемник“ по време на размяната на реплики на пресконференция в четвъртък, след като спомена смъртни случаи в ареста на Имиграционната и митническа служба (ICE) и фаталната стрелба по Рене Гуд в свой въпрос дали агенцията прави „всичко правилно“.

Станидж започна въпроса си, като каза: „По-рано вие защитавахте агентите на ICE като цяло, а по-рано днес министърът на вътрешната сигурност (Кристи) Ноем говори пред медиите и каза, наред с други неща, че те „правят всичко правилно“. Миналата година 32 души са починали в ареста на ICE, 170 американски граждани са били задържани от ICE, а Рене Гуд беше простреляна в главата и убита от агент на ICE. Как това се равнява на твърдението, че те правят всичко правилно?“

Министерството на вътрешната сигурност (DHS) е съобщило за 32 смъртни случая на задържани през 2025 г., според прессъобщения, прегледани от Newsweek.

Правителството не следи колко американски граждани са задържани от имиграционни агенти, но ProPublica съобщи през октомври, че е открила над 170 случая, в които граждани са били задържани по време на акции и протести. Newsweek не е потвърдил този доклад.

Ливит отговори на Станидж: „Защо Рене Гуд беше, за съжаление и трагично, убита?“

Станидж попита дали тя иска неговото мнение, което тя потвърди. Тогава той каза: „Защото агент на ICE действа безразсъдно и я уби неоправдано“.

След това Ливит обвини репортера, че е „пристрастен репортер с леви убеждения“ и „ляв наемник“.

Тя добави: „Вие не сте репортер, вие се представяте за журналист в тази зала. И това е напълно ясно от предпоставката на въпроса ви. Вие и хората от медиите, които имат такива пристрастия, но се преструват, че сте журналисти – вие дори не би трябвало да седите на това място“.

Тя продължи: „Вие се преструвате, че сте журналист, но сте ляв активист. Въпросът, който току-що зададохте, и отговорът ви доказват, че сте пристрастен. Трябва да отразявате фактите. Трябва да отразявате случаите“.

Видеоклипове от срещата се разпространиха широко в X, като клип, споделен от акаунта Rapid Response на Белия дом, събра над 1,5 милиона гледания.

Докато консерватори похвалиха отговора на Ливит, журналисти и други, включително хора от левицата, застанаха в защита на Станидж, отбелязвайки, че именно Ливит е поискала неговото мнение.

Водещият на Fox News и десен активист Райли Гейнс беше сред тези, които похвалиха реакцията на Ливит, като написа в X: „Да го гледаш на живо беше дори по-добре, отколкото онлайн. Каролайн Ливит е наистина, наистина добра в работата си“.

Междувременно журналистът Мехди Хасан похвали Станидж за задаването на „важни въпроси“, добавяйки, че това е нещо, което „твърде малко хора правят“ в залата за брифинги на Белия дом.

Тактиките на агентите на ICE са под засилено обществено внимание на фона на мащабна вълна от имиграционни акции, наредени от администрацията на Тръмп в района на Туин Ситис през декември. Напрежението ескалира след фаталната стрелба по Гуд на 7 януари в Минеаполис от имиграционен агент, която предизвика национални протести срещу ICE и доведе до нарастваща подкрепа за закриването на агенцията.

Представители на администрацията на Тръмп защитиха имиграционния агент, убил Гуд, по-късно идентифициран като Джонатан Рос, заявявайки, че е действал при самозащита и че Гуд е използвала автомобила си като оръжие. Демократични представители отхвърлиха тази версия. Кметът на Минеаполис Джейкъб Фрей, демократ, заяви, че това е случай на „агент, който безразсъдно е използвал властта си, довеждайки до смъртта на човек“.

Някои демократи отговориха на стрелбата с предложения за промени в щатските закони с цел ограничаване на ICE, докато други се присъединиха към призивите за импийчмънт на Кристи Ноем. Конгресменът демократ Робин Кели официално внесе в сряда гласове за импийчмънт срещу Ноем.

По темата

Източник: Newsweek    
Каролайн Ливит Найл Станидж Белият дом ICE убийство на Рене Гуд пресконференция пристрастност в медиите смъртни случаи в ареста на ICE имиграционни агенти протести срещу ICE
Последвайте ни
На първо четене: Правната комисия прие законопроекта за закриване на КПК

На първо четене: Правната комисия прие законопроекта за закриване на КПК

Милиардерът Лари Елисън бързо преименува яхтата си след ужасяващо откритие за нейното име

Милиардерът Лари Елисън бързо преименува яхтата си след ужасяващо откритие за нейното име

РЗИ - София състави акт на Васил Терзиев заради кризата с боклука

РЗИ - София състави акт на Васил Терзиев заради кризата с боклука

След трагедията в кв.

След трагедията в кв. "Свобода": Зарядните за телефон крият риск от прегряване и пожар

Затягат контрола за отпускане на пенсии и обезщетения

Затягат контрола за отпускане на пенсии и обезщетения

pariteni.bg
Първият изцяло роботизиран завод за автомобили въобще не е далеч

Първият изцяло роботизиран завод за автомобили въобще не е далеч

carmarket.bg
Празник е! Имен ден имат хората с тези интересни имена
Ексклузивно

Празник е! Имен ден имат хората с тези интересни имена

Преди 9 часа
Опасно време в петък, -12 градуса ни дебнат през уикенда
Ексклузивно

Опасно време в петък, -12 градуса ни дебнат през уикенда

Преди 9 часа
Мария Корина Мачадо подари медала си за Нобеловата награда за мир на Тръмп
Ексклузивно

Мария Корина Мачадо подари медала си за Нобеловата награда за мир на Тръмп

Преди 9 часа
<p>Когато САЩ случайно хвърлиха четири ядрени бомби върху Испания</p>
Ексклузивно

Когато САЩ случайно хвърлиха четири ядрени бомби върху Испания

Преди 9 часа

Виц на деня

Ако обичаш някого, пусни го на свобода. Ако след това се върне, значи никой друг не го е искал.
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Киев: Два милиона украинци са избягали от военна служба

Киев: Два милиона украинци са избягали от военна служба

Свят Преди 9 минути

Това са зашеметяващи цифри, които разкриват дълбоката криза, засягаща украинските военни сили от началото на руската агресия

Невидимите рискове и дилемите зад маската в „Телеграфно подкастът“

Невидимите рискове и дилемите зад маската в „Телеграфно подкастът“

Любопитно Преди 23 минути

Анонимният митничар е участвал в грандиозната операция, при която бяха заловени 740 кг трева на стойност 6 млн. евро

<p>Шмигал: Резервите от енергийни суровини в Украйна са за повече от 20 дни</p>

Денис Шмигал: Резервите от енергийни суровини в Украйна са за повече от 20 дни

Свят Преди 38 минути

Зеленски въведе извънредно положение в енергийния сектор

Путин обсъди ситуацията в Близкия изток с представители на Израел и Иран

Путин обсъди ситуацията в Близкия изток с представители на Израел и Иран

Свят Преди 48 минути

Путин и Нетаняху са се договорили двустранните контакти на различни равнища да продължат

Литва обвини руското военно разузнаване в координиран палеж

Литва обвини руското военно разузнаване в координиран палеж

Свят Преди 53 минути

Москва многократно е отричала обвиненията

<p>Песков: Русия смята Гренландия за датска територия</p>

Дмитрий Песков: Русия смята Гренландия за датска територия

Свят Преди 1 час

Москва каза, че е недопустимо Западът да продължава да твърди, че Русия и Китай застрашават Гренландия

Борисов с нападка срещу Радев: Президентът е като часовник с кукувичка

Борисов с нападка срещу Радев: Президентът е като часовник с кукувичка

България Преди 1 час

"Чухте ли срещу кризата с боклука да каже нещо срещу любимия си кмет Терзиев, но срещу правителството - всеки ден", отбеляза лидерът на ГЕРБ

БСП: Ще настояваме единствено машините да вадят протокол и отрязъците да се броят

БСП: Ще настояваме единствено машините да вадят протокол и отрязъците да се броят

България Преди 1 час

Сегашните машини не трябва да останат само принтери, а да се върнат в пълната им функционалност, каза Атанас Атанасов

Жена се събуди с питон на гърдите си

Жена се събуди с питон на гърдите си

Свят Преди 2 часа

„Беше толкова голям, че въпреки че беше свит върху мен, част от опашката му все още беше извън щората“, сподели жената

Зеленски благодари на Кристалина Георгиева за отношението към Украйна

Зеленски благодари на Кристалина Георгиева за отношението към Украйна

Свят Преди 2 часа

Арестуваха бивш играч на Левски за наркотици

Арестуваха бивш играч на Левски за наркотици

България Преди 2 часа

Найджъл Робърта е арестуван в Белгия по време на сделка за наркотици

ЕК представи подробен план за подкрепа на Украйна през следващите две години

ЕК представи подробен план за подкрепа на Украйна през следващите две години

Свят Преди 2 часа

Пакетът включва три основни предложения

Махнете тези неща от нощното шкафче, ако искате здрав сън

Махнете тези неща от нощното шкафче, ако искате здрав сън

Любопитно Преди 2 часа

Минимализмът до леглото ви е един лесен начин да намалите нощните събуждания и да заспите по-бързо

Открийте принцесата! Кейт избра перфектен червен костюм с тайно послание

Открийте принцесата! Кейт избра перфектен червен костюм с тайно послание

Любопитно Преди 2 часа

Кейт Мидълтън откри 2026 г. с първия си самостоятелен кралски ангажимент – тържествен прием за женския отбор по ръгби на Англия, победител на Световното първенство. Принцесата носеше червен костюм, символично свързан с прякора на отбора – Red Roses

Откриха тяло на мъж в реката на софийското село Бистрица

Откриха тяло на мъж в реката на софийското село Бистрица

България Преди 2 часа

По тялото му няма следи от насилие

45 граждански и младежки проекта финансира осмото издание на „Ти и Lidl“

45 граждански и младежки проекта финансира осмото издание на „Ти и Lidl“

Любопитно Преди 2 часа

Инициативата поставя специален акцент върху борбата с дезинформацията, грантът получи проектът „Млади медийни детективи (Истината има значение)“

Всичко от днес

От мрежата

Страда ли котката ми от алергия?

dogsandcats.bg

Четири неща, които стресират домашната ви котка

dogsandcats.bg
1

Караме ски на Мальовица и над Якоруда

sinoptik.bg
1

Спасиха куче от замръзналия Дунав

sinoptik.bg

"Всеки ден тежи като цяло десетилетие": Селин Дион с разтърсващо послание към Рене Анжелил

Edna.bg

Памела Андерсън с откровено признание за Томи Лий: „Иска ми се да имахме по-добри отношения“

Edna.bg

Шоуто започва! Алкарас и Сабаленка на корта в първия ден от Austrаlian Open (програма)

Gong.bg

Официално! Лудогорец със силен трансфер

Gong.bg

РЗИ - София състави акт на Васил Терзиев заради кризата с боклука

Nova.bg

На първо четене: Правната комисия прие законопроекта за закриване на КПК

Nova.bg