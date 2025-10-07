България

Млад мъж загина на място при катастрофа на пътя София - Варна

Ударили са се лек и товарен автомобил, насрещно движещи се

7 октомври 2025, 09:37
Млад мъж загина на място при катастрофа на пътя София - Варна
Ш офьор загина на място при катастрофа на първокласния път София – Варна в района на село Сопот, съобщиха за БТА от Областната дирекция на МВР в Ловеч.

Инцидентът е станал около 6:20 ч. тази сутрин на мокра пътна настилка и при валеж от дъжд. Ударили са се лек и товарен автомобил, насрещно движещи се.

При сблъсъка на място е починал водачът на леката кола – мъж на 29 години.

Движението се регулира от полицията в едната лента.

Образувано е досъдебно производство и се изясняват причините за катастрофата.

