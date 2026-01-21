България

"След 4 брутални години": Лена Бориславова няма да участва в предстоящите предсрочни парламентарни избори

Решението беше обявено с публикация в официалната ѝ страница във Facebook

21 януари 2026, 14:25
Източник: БГНЕС

Л ена Бориславова съобщи, че след четири години в активната политика е взела решение да не участва в предстоящите предсрочни парламентарни избори. Това става ясно от публикация в официалната ѝ Facebook страница.

В поста си Бориславова прави равносметка на политическия си път през последните четири години, които определя като "брутални". Тя посочва, че е била част от процеси като "скъсването на България с почти 100%-я енергиен монопол от Русия", присъединяването на страната към Шенген и Еврозоната, както и оказването на помощ на Украйна "в първите дни на войната".

Сред посочените от нея теми са и действията срещу "овладяната съдебна система на олигархичния модел на Борисов и Пеевски и другите тъмни сенки, държащи България в миналото", както се казва в публикацията.

Бориславова отбелязва, че периодът в активната политика ѝ е донесъл както успехи и грешки, така и "предателства и ценни приятелства", които са я направили "по-силна и, надявам се, по-мъдра".

Въпреки решението си да не се кандидатира на предстоящите избори, тя заявява, че възнамерява да продължи да се противопоставя на процеси, които не приема, "по нов начин" и "на нов терен". По думите ѝ през последните месеци работи активно по два нови проекта, свързани с противопоставяне на "произвола, безнаказаността, простащината и наглостта в политиката у нас", като обещава допълнителна информация за тях в близко бъдеще.

Ето и цялата позиция на Бориславова, която публикуваме без редакторска намеса:

"След 4 брутални години на политическия терен, се радвам, че имах възможността да бъда част от скъсването на България с почти 100%-я енергиен монопол от Русия, присъединяването ни към Шенген и Еврозоната, оказването на така критичната помощ на Украйна в първите дни на войната, както и от съпротивата срещу овладяната съдебна система на олигархичния модел на Борисов и Пеевски и другите тъмни сенки, държащи България в миналото.

След 4 години в активната политика, взех решение да не участвам в предстоящите предсрочни парламентарни избори.

Тези 4 години ме научиха много уроци, сблъскаха ме с успехи и грешки, с предателства и ценни приятелства, с най-хубавото и най-лошото в човешката природа, и ме направиха по-силна и, надявам се, по-мъдра.

След 4 години, възнамерявам да вложа цялата си енергия и научените уроци, за да продължа да противодействам на всичко, което не харесвам в заобикалящата ме реалност. По нов начин. На нов терен. С нови и стари съюзници. Дълбоко вярвам, че ако не беше пътят ми досега, нямаше да мога да го сторя ефективно.

В последните месеци активно работя по два нови проекта, с които ще се изправя по нов начин срещу произвола, безнаказаността, простащината и наглостта в политиката у нас. Съвсем скоро ще Ви споделя повече подробности. А дотогава битката продължава!

С дълбока благодарност към всички хора, близки и далечни, с които бяхме заедно през последните 4 години, защото всички сте ценна част от съдбата и силата ми днес и утре.

Stay tuned!"

